Novo diretor artístico da Tod's estreia na Semana de Moda de Milão

O novo diretor artístico da Tod's deu seus primeiros passos nesta sexta-feira (23) na Semana de Moda de Milão, com sua coleção feminina para o outono/inverno de 2024-2025.

A Tod’s escolheu um depósito de bondes para a estreia de Matteo Tamburini, que apresentou modelos com roupas elegantes, luxuosas e confortáveis para viajar, acompanhadas de bolsas de couro.

O estilista, que era responsável pelo prêt-à-porter da Bottega Veneta, é um dos três diretores artísticos que estrearam nesta semana em marcas italianas, ao lado do argentino Adrián Appiolaza, na Moschino, e de Walter Chiapponi, na Blumarine.

O desfile da Tod's era um dos mais aguardados, em parte graças ao embaixador da marca, o cantor e ator chinês Xiao Zhan. Sob luzes quentes e amarelas, os convidados receberam almofadas térmicas para combater o frio, enquanto assistiam a um desfile de calças sofisticadas e outras, mais clássicas, que transmitiam uma sensação de conforto, além de blusas e jaquetas.

Como a Tod's tem suas raízes nos sapatos, Tamburini revisitou o clássico mocassim Gommino da marca, dando ao mesmo um toque de modernidade ao adicionar franjas de couro na parte da frente.

No começo do mês, a Tod's anunciou a entrada em seu capital do fundo de investimento L Catterton, apoiado pela gigante do luxo LVMH, que tem a família Della Valle como acionista majoritário.

Cavalli abandona estampas de animais

Apesar de as estampas de animais fazerem parte do DNA da grife italiana Roberto Cavalli, o estilista Fausto Puglisi se inspirou no mármore para a sua nova coleção, desaparecendo com os leopardos, guepardos, zebras e cobras característicos da marca.

Puglisi transformou esses motivos complexos em veios com efeito mármore em tons de cinza, bege, branco, verde, amarelo mostarda e ametista. “Eu estava cansado das estampas de animais", comentou, após o desfile.

O estilista disse que se inspirou em sua coleção pessoal de mármore antigo. “Amo loucamente", ressaltou, referindo-se ao mármore colorido encontrado em toda a Itália, seja em Pompeia ou nas igrejas barrocas de Roma.

Na Max Mara, o diretor artístico, Ian Griffiths, abriu ontem o desfile da marca com o clássico sobretudo de lã. Em uma coleção inspirada na escritora francesa Colette, Griffiths deu um volume sensual às jaquetas, transformando as mesmas em "bombers" elegantes, com um toque de leveza.

