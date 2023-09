A- A+

MUSICA Novo DVD da Banda Magníficos será gravado em outubro; confira Na mesma noite, as bandas Mastruz com Leite e Limão Com Mel se apresentarão para abrir a comemoração

A cidade de Campina Grande, receberá a Banda Magníficos para a gravação de novo DVD. O evento acontece no dia 11 de outubro, no mesmo dia que é comemorados os 159 anos da cidade famosa pelas suas festas juninas. Na mesma noite, as bandas Mastruz com Leite e Limão Com Mel se apresentarão para abrir a comemoração.

Samara Souto e Fernando Frajola sobem ao palco no Parque do Povo para a gravação do “DVD Magníficos: a preferida do Brasil” no município da Paraíba. O motivo por trás da escolha se dá porque foi lá que o grupo emplacou hits como “Me Usa”, “Verdadeiro Amor”, “Telefone Fora de Área”, “Fora de Mim”, entre outros.

“Campina Grande sempre nos recebeu muito bem. Alguns dos nossos maiores shows foram na cidade e sentimos um carinho especial dos fãs”, inicia Samara. “É uma honra levar este novo projeto para o Parque do Povo, um dos marcos da música nordestina”, completa.

No repertório, grandes hits do grupo serão regravados com arranjos inéditos, além de que, desta vez, o público será responsável por escolher uma parte das canções. Através das redes sociais, será lançada uma enquete para que os fãs escolham as faixas de preferência para integrar o DVD.

“Estamos preparando mais de 30 músicas para este projeto. Este número é simbólico, pois já temos mais de 30 anos de estrada. Tenho certeza de que o público ficará muito emocionado e estamos animados para ver a reação de todos”, afirma Fernando Frajola.

Serviço:

Gravação do “DVD Magníficos: a preferida do Brasil”

Quando: 11 de outubro

Onde: Parque do Povo - R. Sebastião Donato - Centro, Campina Grande - PB

Entrada gratuita mediante a entrega de 2 quilos de alimento não perecível. A troca de ingressos será feita na loja exclusiva da banda no Shopping Partage, até às 22h do dia 8 de outubro.

Veja também

MÚSICA Felicidade Cordel lança o single "Eu sou de luz, eu sou amor", nesta sexta-feira (22)