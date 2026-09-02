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TEATRO Novo espetáculo cênico-musical de Maju Cavalcanti, "Por um fio", estreia no Recife em setembro A artista pernambucana também assina a direção teatral do projeto que investiga o limite entre queda e permanência

A artista pernambucana Maju Cavalcanti propõe uma experiência sobre a decisão de continuar a vida e buscar novos caminhos no espetáculo "Por um fio". O projeto cênico-musical estreia no Recife no dia 12 de setembro.

Depois de estrear em 2026 como diretora teatral com o monólogo "Vózes", Maju assina o novo espetáculo. Em "Por um fio", a diretora e intérprete une música, poesia, teatro, dança, performance e interpretação em Libras na investigação do limite entre a queda e a permanência.

Algumas perguntas são o cerne da narrativa da obra: "Um único fio é capaz de sustentar uma queda? Do que é feito o fio que nos ata à vida? Qual o fio que desata a morte?". Sem a pretensão de encontrar respostas definitivas para essas questões, Maju convida o público para uma reflexão ao longo dos 90 minutos de "Por um fio" debatendo na linguagem cênica temas universais como luto, permanência, reinvenção e a reconstrução de sentidos

"Por um fio" é composto por violão, violoncelo, percussão, vozes convidadas, dança, Libras e as ações performativas como elementos dessa dramaturgia. O espetáculo cênico-musical é organizado em três atos, sendo o primeiro, intitulado de Despedida/noite", responsável por gerar a instabilidade da existência.

No segundo ato, "Delírio/madrugada", Maju Cavalcanti aprofunda a discussão com novas possibilidades diante da queda. É na última parte de "Por um fio", chamada de "Consagração/amanhecer", que Maju reflete o fogo como um símbolo transformador, por isso a diretora cria uma figura mítica descrita como guardiã do que ainda arde e padroeira das que sobreviveram a si mesmas.

Maju Cavalcanti é uma artista, poeta, cantora, compositora e pesquisadora do corpo atuante na cena pernambucana de arte. Ela desenvolve uma produção que percorre música, poesia, dança, teatro e performance, investigando as relações entre memória, presença e invenção.

Na literatura, Maju é autora do livro "Voar é a ordem", da Editora Patuá, além de escrever o single "O dia que descobri o meu lado do rio".

Desde 2022, participa de festivais como o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), Festival Pernambuco Meu País e Festival Palavra Cifrada, além de idealizar projetos colaborativos como o "Rua Sem Saída", espaço de criação e encontro entre artistas no Recife.

SERVIÇO

Estreia do espetáculo "Por um fio", de Maju Cavalcanti

Quando: 12 de setembro, 20h

Onde: Espaço Cênicas - Rua Vigário Tenório, 199, Bairro do Recife

Ingressos: a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @alcateia.comunicacao

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