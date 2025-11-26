Qua, 26 de Novembro

CINEMA

Novo "Esqueceram de Mim"? Macaulay Culkin dá ideia para continuação

Quando perguntado se toparia viver novamente Kevin McCallister, ator disse que "teria que ser perfeito"

Macaulay Culkin em Esqueceram de MimMacaulay Culkin em Esqueceram de Mim - Foto: Walt Disney Company/Divulgação

Clássico dos anos 1990, a franquia Esqueceram de Mim transformou o então ator-mirim Macaulay Culkin em uma estrela mundial. Agora, com 45 anos, o ator cogita reviver Kevin McCallister em uma possível nova sequência do filme.

Ele excursiona pelos Estados Unidos com a turnê A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, que promove a exibição do filme originalmente lançado em 1990 e uma sessão de perguntas e respostas com fãs.

Quando perguntado se toparia viver novamente Kevin McCallister, o ator disse que não é totalmente avesso à ideia, mas reforçou: "Teria que ser perfeito".

"Eu tive uma ideia. Sou um viúvo ou um divorciado e estou criando um filho. Estou trabalhando muito e não estou dando a devida atenção e o filho está ficando um pouco chateado comigo. Aí eu fico trancado para fora. Ele não me deixa entrar; é ele quem arma as ciladas. A casa seria uma espécie de metáfora para o nosso relacionamento, uma forma de eu ser aceito de volta no coração dele", resumiu a sua ideia de trama.

Na história original, o menino Kevin McCallister, de 8 anos, é deixado sozinho em casa por engano, quando o resto da família segue para as férias em Paris. Inicialmente, Kevin gosta de estar sozinho, mas logo percebe que a casa está sendo invadida por dois ladrões. Ele vai precisar encarar isso com coragem.

Ao todo, a franquia teve seis filmes. O primeiro filme se tornou um sucesso de bilheteria, arrecadando 476 milhões de dólares em todo o mundo e se tornando o segundo filme de maior bilheteria de 1990. Macaulay Culkin retornou para a sequência de 1992, Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York. O elenco foi trocado nos quatro filmes seguintes.
 

