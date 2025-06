A- A+

Cinema Novo filme da "Mulher-Maravilha" está "sendo escrito", diz James Gunn, que não confirma Gal Gadot Cfo-diretor da DC Studios afirmou que planeja um novo filme do "Superman", além do longa que estreia em julho

Um novo longa-metragem sobre a Mulher-Maravilha está “sendo escrito neste momento”, afirmou o co-diretor da DC Studios, James Gunn, em entrevista à revista americana Entertainment Weekly.

O filme será adicional à série da HBO sobre a ilha natal da heroína, Themyscira, que, segundo Gunn, está “devagar, mas em andamento”.

O novo filme seria um novo começo para a personagem, que foi interpretada por Gal Gadot em "Mulher-Maravilha" e "Liga da Justiça" (ambos de 2017), "Mulher-Maravilha 1984" (2020), "Liga da Justiça de Zack Snyder' (2021) e em "The Flash" (2023). Não se sabe se a atriz continuaria no papel.

O possível novo filme da Mulher-maravilha é um dos vários projetos em desenvolvimento na DC Studios, que até agora aprovou oficialmente apenas alguns filmes. O primeiro dele será "Superman", estrelado por David Corenswet, com estreia em julho.

"Supergirl: woman of tomorrow" tem estreia marcada para junho de 2026, com Milly Alcock no papel principal. Já"Clayface", um terror sobre o vilão homônimo do universo Batman, está previsto para setembro de 2026. Finalmente, "Dynamic Duo", uma animação sobre os ex-parceiros do homem-morcego, Dick Grayson e Jason Todd, tem lançamento provisório previsto para junho de 2028.

Na mesma entrevista, James Gunn confirmou que planeja outro filme sobre o Superman, mas questionado se seria uma sequência do longa que estreia em julho, ele desconversou: “Não necessariamente.”

Gunn evitou falar sobre seus planos gerais para os projetos do novo Universo DC, mas perguntado se eles estariam ligados à Liga da Justiça, ele não titubeou: “Claro.”

