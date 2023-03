Novo filme da Pequena Sereia ganha trailer; assista

A- A+

A Disney acaba de divulgar o trailer e pôster oficiais de “A Pequena Sereia”, o live-action que traz uma nova leitura da clássica animação musical. Halle Bailey e Melissa McCarthy, duas das estrelas do filme, lançaram o trailer há pouco na transmissão ao vivo da 95ª Premiação do Oscar. Dirigido pelo visionário cineasta Rob Marshall, o longa estreia exclusivamente nos cinemas de todo o país em 25 de maio de 2023.

“A Pequena Sereia” é a adorada história de Ariel, uma bela e espirituosa jovem sereia com sede de aventura. A mais nova das filhas do Rei Tritão, e a mais rebelde, Ariel anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar e, ao visitar a superfície, se apaixona pelo elegante Príncipe Eric. Embora as sereias sejam proibidas de interagir com os humanos, Ariel deve seguir seu coração e, para isso, ela faz um acordo com a malvada bruxa do mar, Úrsula, que lhe dá a chance de viver em terra firme, mas acaba colocando sua vida – e a coroa de seu pai – em perigo.

A produção é estrelada pela cantora e atriz Halle Bailey (grown-ish) como Ariel; Jonah Hauer-King (A Caminho de Casa) como o Príncipe Eric; o vencedor do Tony Award® Daveed Diggs (Hamilton) como a voz de Sebastião; Awkwafina (Raya e o Último Dragão) como a voz de Sabidão; Jacob Tremblay (Luca) como a voz de Linguado; Noma Dumezweni (O Retorno de Mary Poppins) como a Rainha Selina; Art Malik (Homeland) como o Sir Grimby; com o vencedor do Oscar® Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez) como o Rei Tritão; e a duas vezes indicada ao Oscar Melissa McCarthy (Poderia Me Perdoar?; Missão Madrinha de Casamento) como Úrsula.

Confira trailer:

Veja também

ATRIZ Cara Delevingne: veja o caminho da modelo, da internação para rehab até aparição no Oscar 2023