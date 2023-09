Novo filme de Almodóvar, "Estranha Forma de Vida" é uma resposta a "Brokeback Mountain"

A- A+

Com Pedro Pascal (“The Last of Us”, “O Mandaloriano”) e Ethan Hawke (Trilogia “Before”), “Estranha Forma de Vida”, média metragem do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, chega nesta quinta-feira (14) ao Brasil, acompanhado de uma entrevista exclusiva com o diretor em seguida da exibição. O filme, que teve sua première em maio deste ano, no 76º Festival de Cannes, será distribuído na América Latina pela Mubi, plataforma de streaming conhecida por exibir filmes cults.



Reinvenção do western

Depois de incontáveis histórias western; clássicos do cinema como “Três Homens em Conflito” e “Era uma Vez no Velho Oeste”; e uma reinvenção do gênero feita por Quentin Tarantino e os irmãos Coen, é uma tarefa quase impossível se destacar hoje em dia contando uma ficção de pistoleiros. Entra em cena Almodóvar sem medo de explorar uma categoria nova para ele e retratar a vida no interior dos Estados Unidos de uma forma estranha.



A trama começa com o rancheiro Silva atravessando o deserto para reencontrar o atual xerife Jake, com quem viveu um romance 25 anos atrás. Após um momento de reconciliação entre ambos, um crime local sugere que a conexão entre os dois vai além de um encontro casual.



Por trás das câmeras

Quase 20 anos atrás estreava “O Segredo de Brokeback Mountain”, longa estrelado por Jake Gyllenhaal e Heath Ledger sobre o romance de dois caubóis. O filme foi dirigido por Ang Lee, conhecido na época pelo longa altamente premiado “O Tigre e o Dragão”. Lee recebeu no ano seguinte o Oscar de melhor diretor e, em uma entrevista, Pedro Almodóvar contou que foi cotado para dirigir o enredo de faroeste, mas negou. Desde então, os cinéfilos de plantão se questionam como teria sido a versão do espanhol.



O próprio Almodóvar nunca pareceu superar o fato e, apesar de elogiar o trabalho de direção e atuação, continuava a dar pitaco sobre como teria sido sua versão do filme, que se tornou um marco LGBTQIA+ na indústria do cinema por ter estreado em um período ainda sensível e de estigma contra homossexuais.



O diretor de “A Pele que Habito” e “Mães Paralelas” contou, ao longo dos anos, que não aceitou o trabalho por temer não ter tanta liberdade artística, pois Hollywood não estava preparada para sua interpretação mais visceral e sexual do relacionamento dos pistoleiros. Estranhamente, apesar de sua nova obra explorar o relacionamento entre lençóis do casal, nada muito explícito acontece, deixando a dúvida se ele estava exagerando ou apenas não teve tempo.



Produção em média metragem

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) classifica curta-metragem como produções audiovisuais com duração inferior a 15 minutos, longa-metragem aqueles com duração superior a 70 minutos e tudo entre eles como média-metragem. “Estranha Forma de Vida” conta com 31 minutos e aproveita cada segundo para criar uma atmosfera de tensão entre seus personagens de uma forma que só o gênero bang-bang consegue alcançar.



A obra que inspirou tanto o filme dirigido por Lee quanto por Almodóvar foi um conto publicado na revista The New Yorker da escritora Annie Proulx, em 1998. Eventualmente virou um livro e foi finalista de ficção no Prêmio Pulitzer. De certa forma, a versão de Almodóvar tem uma extensão mais correspondente com o material original.



“Brokeback Mountain” é o lugar onde o casal se conhece e dá nome tanto ao filme de 2005 quanto ao conto. Isso porque ambas as versões exploram a vida selvagem dos seus personagens jovens para contrastar com as tragédias da fase adulta.



Enquanto isso, Almodóvar apenas nos conta a segunda parte e deixa um gostinho de “quero mais” tanto no que viria em seguida quanto mais detalhes do que aconteceu no passado. Em outras palavras, o filme ganha a melhor crítica negativa possível: é curto demais.

