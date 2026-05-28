Novo filme de Almodóvar estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (28)

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Novo filme de Pedro Almodóvar, “Natal Amargo” mergulha na melancolia do ato criativo e não deixa cair a peteca da iconicidade.



O longa-metragem acompanha duas histórias paralelas, de um roteirista e de uma personagem em construção, e estreia nesta quinta-feira (28) nos cinemas brasileiros.



O enredo é uma carta de amor de Almodóvar a todas as mulheres histéricas que somatizam a tristeza no período natalino que, apesar de festivo, traz muito, e, por vezes, emoções demais à tona.

Com uma trilha sonora que passeia pela sensualidade de Grace Jones até o desalento de Chavela Vargas, o diretor constrói um retrato íntimo sobre o processo criativo e o desejo.



De um lado está Raúl Durán, interpretado por Leonardo Sbaraglia, um cineasta que transforma histórias alheias em roteiro, enquanto evita encarar os próprios conflitos estrelando Elsa, sua personagem da vez.



No processo criativo de Raúl, Elsa é uma publicitária, interpretada por Bárbara Lennie, que tem o seu primeiro ataque de pânico no Natal, em meio a quantias desmedidas de trabalho e a dor pela perda da mãe.



Então, ela decide, ou melhor, Raúl decide que ela viaje para Lanzarote ao lado da amiga Patrícia, enquanto o marido, Bonifacio, permanece em Madri.



Na tentativa de lidar com o luto pela perda da mãe, a personagem volta a escrever, assim como faz o seu próprio criador - que também passa por uma fase profissional pouco estimulante. .

Matrix literária?

Com uma montagem que faz o público deslizar pelos anos e dimensões pelas quais se passam as histórias, o filme funciona como um espelho tridimensional.



As elaborações de Elsa são os pensamentos e angústias pessoais de Raúl, assim como as de Raúl são as do próprio Almodóvar. É como se o espectador acompanhasse, simultaneamente, a construção de uma obra e o resultado final dela.

O universo feminino

Não é preciso muito tempo para entender que se está assistindo a um filme de Pedro Almodóvar. Dono dos tons excepcionalmente saturados, que marcam toda a sua obra, o diretor tem um jeito singular de construir perfis imersos em um universo de dramas exagerados costurados pela comédia e suspense.



Criado pela mãe e suas duas irmãs mais velhas, o diretor costuma adentrar o universo feminino, mas sempre utilizou do espaço em seus filmes para refletir sobre si mesmo, como em “A lei do desejo” (1987); “Má educação” (2004) e "Dor e Glória" (2019), que trazem personagens homens diretores.



Agora, em "Natal Amargo" (2026), ele alcança um terreno ainda mais autobiográfico com um diretor e roteirista que escreve, por coincidência quase nenhuma, sobre o universo feminino.



Andar pra frente olhando para trás

“Natal Amargo” marca o retorno de Almodóvar ao idioma castelhano após “O quarto ao lado” (2024), lançado originalmente em inglês e estrelado por Julianne Moore e Tilda Swinton, e segue a mesma linha melancólica.

Para o diretor, já deu de “deprê”.



Em entrevista durante o Festival de Cannes 2026, Almodóvar diz querer voltar a seguir uma linha mais humorística, como em suas primeiras produções.



Para os saudosistas dos sucos de tomate com uma dose duvidosa de calmantes e freiras drogadas, o depoimento em Cannes dá esperança para as futuras produções do aclamado diretor.

No divã

Agora, em sua língua natal, o diretor espanhol transforma o longa em algo próximo de um processo psicanalítico. Todos os personagens têm sua jornada guiada pela busca do tesão da criação, quando finalmente as ideias encontram vazão e a obra deixa de ser somente elaboração da dor para virar paixão.



Se Sócrates descreve o conhecimento como um parto, Almodóvar parece enxergar a criação como um orgasmo: o instante em que pensamentos antes confusos finalmente se clareiam e apenas fluem.

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