cinema Novo filme de Guillermo del Toro, Frankenstein ganha trailer com Jacob Elordi O longa chga na Netflix em 7 de novembro

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (1) o trailer oficial "Frankenstein", novo filme dirigido por Guillermo del Toro. O vídeo revela o visual do monstro pela primeira vez. O longa estreia em cinemas selecionados em 23 de outubro e chega à Netflix em 7 de novembro.

O diretor vencedor do Oscar adapta o clássico de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, um cientista brilhante, porém egocêntrico, que dá vida a uma criatura em um experimento monstruoso – desencadeando uma tragédia que marca tanto o criador quanto sua criação. A produção é estrelada por Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth.

