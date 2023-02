Novo filme de M. Night Shyamalan estreia nos cinemas nesta quinta-feira (2)

A- A+

Após um mês e meio de reinado, “Avatar: o Caminho da Água" (2022) pode finalmente perder o posto de número um de maior bilheteria da semana. Isto porque "Batem à Porta" é a primeira grande estreia do ano. Após ter seu lançamento antecipado para não chocar sua data inicial com “Homem-Formiga e a Vespa", o longa chegou às telonas nesta quinta-feira (2).

Baseado no livro de Paul G. Tremblay, “O chalé no fim do mundo” (publicado no Brasil pela editora Record), o filme apresenta Eric (Jonathan Groff) e Andrew (Ben Aldridge), um casal homoafetivo passando as férias numa cabana na floresta, juntamente com a sua filha Wen (Kristen Cui).



A tranquilidade da viagem chega a um fim abrupto quando a família é feita de refém por quatro estranhos armados. O grupo formado por Leonard (Dave Bautista), Sabrina (Nikki Amuka-Bird), Adriane (Abby Quinn) e Redmond (Rupert Grint) está unido numa causa e impõem terror para a família inocente. Os invasores contam sobre uma visão misteriosa que implica que a jovem e seus pais tomem uma escolha difícil: sacrificar um deles para evitar o apocalipse iminente.



Confira o trailer:

Com acesso limitado ao mundo exterior, o trio deve decidir se acredita que eles realmente pretendem salvar o mundo ou Leonard e seus companheiros fazem parte de algum culto insano. Ao longo de 90 minutos o espectador vai percebendo que os agressores não querem realmente fazer isto, mas eles não têm outra escolha. Se um deles não morrer, todos vão.

Sucessos e fracassos

Da mesma mente por trás de clássicos como “Sexto Sentido" (1999) e “Fragmentado” (2016), M. Night Shyamalan é conhecido pelo suspense, terror e plot-twist dos seus filmes. Apesar do grande sucesso nos anos 2000, o cineasta indiano se tornou um dos nomes mais controversos de Hollywood após um dos maiores fracassos da indústria cinematográfica, “O Último Dobrador de Ar" (2010), adaptação para o cinema da série animada “Avatar, A lenda de Aang”, que virou chacota por dentro e fora do fã clube do careca com a setinha na cabeça.

Mesmo assim, ele insistiu nas suas premissas originais, mirabolantes e desafiadoras quando ninguém mais acreditava. E após uma série de altos e baixos na sua carreira, Shyamalan se redimiu ao transformar suas obras mais famosas em uma trilogia que flerta com o gênero de super-heróis, nomeada “Eastrail 177”. A saga mostrou que o autor finalmente encontrou seu jeito de contar histórias: com enredos nos quais ele aproxima os temas fantásticos ao mundo real. Em outras palavras: ele tenta responder a pergunta: “Como seria se isso realmente acontecesse?”. Sempre que um projeto tem tudo para ser cheio de ação e efeitos especiais ele subverte as expectativas e cria uma obra recheada de drama que valoriza o roteiro e a interpretação dos atores.



Sua mais nova película é mais um exemplo da maturidade do diretor, contando com a abordagem que ele está acostumado e explorando temas presentes em seus outros filmes, como fé (“Sinais”, 2002) e ignorância perante o fim do mundo (“Fim dos Tempos", 2008). “Batem à Porta” não tem o famoso “Shyamalan twist”, mas com certeza foi um plot twist na carreira do diretor.



Tremblay, o autor original, elogiou o filme em suas redes sociais:

