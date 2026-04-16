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Cinema Novo filme de Street Fighter divulga trailer repleto de ''pancadaria'' ao estilo do game Ambientado em 1993, longa tem lançamento previsto para outubro

O primeiro trailer oficial do novo filme de Street Fighter foi divulgado pela Paramount Pictures, Legendary Pictures e a Capcom. Baseado no clássico game de arcade, o longa é ambientado no ano de 1993, reunindo os lutadores de rua Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) que são jogados de volta ao combate quando a misteriosa Chun-Li (Callina Liang) os recruta para o próximo World Warrior Tournament: um confronto brutal de punhos, destino e fúria.



"Por trás desta batalha real existe uma conspiração mortal que os força a enfrentar uns aos outros e os demônios do seu passado. E se não o fizerem, o jogo acabou", detalha a descrição do trailer. O filme tem lançamento previsto para 16 de outubro de 2026.

Alem de Koji, Centineo e Liang, o filme terá Cody Rhodes como Guile, Orville Peck como Vega, 50 Cent como Balrog, Jason Momoa como Blanka, Vidyut Jammwal como Dhalsim, Oliver Richters como Zangief, Hirooki Goto como E. Honda, David Dastmalchian como M. Bison, Roman Reigns como Akuma, Andrew Schulz como Dan Hibiki, Eric André como Don Sauvage, Mel Jarnson como Cammy, Rayna Vallandingham como Juli e Alexander Volkanovski como Joe.

Assista:







Street Fighter tem direção assinada por Kitao Sakurai, que também trabalhou no roteiro com T. J. Fixman. A história foi escrita por Dalan Musson e Gary Dauberman. Por fim, a produção inclui Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Takayuki Nakayama e Stefan Makhoul.

Além de lançar o trailer, também foram publicados os posters do filme (Confira abaixo):





Here comes a new challenger! #StreetFighterMovie, hitting theaters everywhere October 16. pic.twitter.com/hRd2Mt0xEc Street Fighter Movie (@Street_Fighter) April 16, 2026

Some fight for honor, others fight for power. #StreetFighterMovie, hitting theaters everywhere October 16. pic.twitter.com/1onx1o7PYO Street Fighter Movie (@Street_Fighter) April 16, 2026

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