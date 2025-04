Novo filme de "Truque de Mestre" ganha primeiro trailer oficial; confira

A- A+

O primeiro trailer oficial de "Truque de Mestre - O 3º Ato" ("Now You See Me, Now You Don't") foi divulgado pela Lionsgate nesta terça (29).

O filme completa a trilogia de filmes estrelada por Jesse Einsenberg ("A Verdadeira Dor") e estreia no dia 13 de novembro de 2025.

Em "Truque de Mestre - O 3º Ato", o elenco original dos filmes retorna para a nova trama. Dentr do elenco, estão Dave Franco ("Amor em Fuga"), Morgan Freeman ("Atirador Implacável") e Mark Ruffalo ("Mickey 17").

Mas novos nomes surgem para o terceiro filme da franquia, como Rosamund Pike ("Saltburn"), Dominic Sessa ("Os Rejeitados"), Ariana Greenblatt ("Rua do Medo: Rainha do Baile") e Justice Smith ("Eu Vi o Brilho da TV").

Durante seu painel no evento de cinema CinemaCon 2025, que aconteceu em abril deste ano, a Lionsgate anunciou que "Truque de Mestre 4" já está em desenvolvimento.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o quarto filme.

Veja também