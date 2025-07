Novo filme do 'Quarteto Fantástico' tem inspiração no arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer; entenda

Novo filme da franquia cinematográfica de sucesso, "Quarteto Fantástico: primeiros passos" (2025), que chega aos cinemas nesta quinta-feira (24), tem uma declarada inspiração no brasileiro Oscar Niemeyer. Em entrevistas recentes, o diretor Matt Shakman afirmou que idealizou parte dos cenários da trama — protagonizada pelos atores Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach — ao estudar parte da obra do arquiteto reconhecido internacionalmente.

A história estrelada por um dos mais famosos grupos de heróis da Marvel é ambientada, desta vez, na Nova York da década de 1960. A equipe de criação se baseou no estilo modernista de Oscar Niemeyer para compor cenários como o fictício Edifício Baxter, famoso nos quadrinhos americanos publicados pela Marvel Comics. O projeto da cidade de Brasília e da sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, serviram de principal impulso criativo.

"O design do Edifício Baxter, com sua estética retrofuturista, é fortemente inspirado pelo trabalho de Oscar Niemeyer e Eero Saarinen, um arquiteto americano”, contour o designer de produção Kasra Farahani, em entrevista ao site "Omelete". "O visual do filme foi moldado com base nesse estilo modernista, em pleno auge da corrida espacial", acrescentou o diretor, ao "Uol".