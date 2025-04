A- A+

Cinema Novo filme do Homem-aranha ganha título oficial; confira "Homem-aranha: Um Novo Dia" foi anunciado na última segunda (31) pelo diretor do longa, Destin Daniel Cretton

O novo filme do Homem-aranha ganhou, na última segunda (31), um título oficial: "Homem-aranha: Um Novo Dia" ("Spider-man: Brand New Day"). O anúncio foi feito pelo diretor do quarto longa da franquia, Destin Daniel Cretton ("Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis"), durante evento da CinemaCon em Las Vegas.

O filme tem data de estreia marcada para 30 de julho de 2026, e integra a Fase 6 do Universo Cinematográfico da Marvel.

Tom Holland, intérprete do Homem-aranha que retorna para o quarto filme da franquia, não compareceu ao anúncio, mas deixou um vídeo para os fãs presentes na convenção.

"Sei que deixamos vocês com um enorme suspense ao fim de 'Homem-aranha: Sem Volta para Casa'" reconhece o ator, se referindo ao terceiro filme da franquia, que entregou um final impactante aos espectadores: após o multiverso ser aberto e diversos invasores ameaçarem a população e seus amigos, Peter Parker (Tom) pede ajuda ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que realize um feitiço com intuito de apagar a sua existência da mente de todos.

"'Homem-aranha: Um Novo Dia' é um novo começo. É exatamente isso. É tudo que posso falar" finaliza Tom no painel da CinemaCon.

O que esperar de "Homem-aranha: Um Novo Dia"?

O novo filme do Homem-aranha ainda é um mistério quando se trata de seu enredo. Integrante da Fase 6 da Marvel, o filme tem diversos caminhos a explorar após a abertura dos multiversos na trama.

Mas ainda não existem informações confirmadas acerca dos próximos caminhos de Peter Parker.

Em relação ao elenco, a atriz Sadie Sink ("Strangers Things") foi escalada para um papel no quarto filme da franquia, informação confirmada pela Deadline.

Ainda não se sabe qual personagem a atriz viverá nas telas, mas especula-se que Sadie possa interpretar Jean Grey, famosa personagem dos quadrinhos de X-men. Também não se descartou a ideia de uma nova versão de Mary Jane, que já é interpretada por Zendaya ("Rivais", "Duna").

Erik Sommers e Chris McKenna, que assinaram o roteiro de "Homem-aranha: Sem Volta para Casa", assumem a mesma função no novo filme da franquia.

