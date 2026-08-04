Ter, 04 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CINEMA

Novo "Homem-Aranha" registra segundo maior público de uma estreia nos cinemas brasileiros

Filme arrecadou R$ 127 milhões, com um público de 5,31 milhões de espectadores

Reportar Erro
Tom Holland em Homem-Aranha: Um Novo DiaTom Holland em Homem-Aranha: Um Novo Dia - Foto: Divulgação

Homem-Aranha: Um Novo Dia, novo filme do herói interpretado por Tom Holland, teve uma grande estreia nas bilheterias brasileiras: segundo dados da Rentrak, ele arrecadou R$ 127 milhões, com um público de 5,31 milhões de espectadores.

Em termos de público, é a segunda melhor estreia de um filme nos cinemas brasileiros desde o início da série histórica, em 2002. O longa fica atrás somente de Vingadores: Ultimato, que levou 5,59 milhões de pessoas aos cinemas em sua estreia, em abril de 2019.

O novo Homem-Aranha fica, assim, à frente de Divertida Mente 2 (2024), com 4,55 milhões, e da aventura anterior do herói, Sem Volta Para Casa (2021), com 4,49 milhões de espectadores.

Leia também

• O que relembrar antes de assistir "Homem-Aranha: Um Novo Dia"

• "Homem-Aranha: Um Novo Dia", "Futuro Futuro" e mais: confira os filmes em cartaz na semana

• "Homem-Aranha: Um Novo Dia": com novos dilemas de Peter Parker, filme estreia nos cinemas do Brasil

Internacionalmente, o filme também teve bom desempenho, tendo arrecadado impressionantes US$ 927 milhões no mundo todo. Ele ainda superou Ultimato e registrou a melhor estreia das bilheterias norte-americanas, com US$ 360 milhões arrecadados.

Veja o ranking das maiores estreias do cinema no Brasil, em números de espectadores:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter