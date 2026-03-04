A- A+

Cinema Novo julgamento de Harvey Weinstein por estupro começará em abril Mais de 80 mulheres acusaram Weinstein de má conduta sexual na sequência da reação mundial contra os homens que abusam da sua posição de poder

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein enfrentará um novo julgamento a partir de 14 de abril, na cidade americana de Nova York, por uma acusação de estupro sobre a qual o júri não conseguiu chegar a um veredito unânime, informou seu agente nesta quarta-feira (4).

A tensão entre os membros do júri causada pela acusação de estupro de terceiro grau feita por uma mulher chamada Jessica Mann levou o juiz a anular o processo, para que o caso pudesse ser reexaminado.

Em junho passado, um júri declarou Weinstein culpado de agressão sexual contra Miriam Haley e o absolveu da suspeita de agressão sexual contra Kaja Sokola.

Weinstein, 73, cumpre pena de 16 anos de prisão por outro processo na Califórnia, pelo estupro de uma atriz europeia. Seu porta-voz, Juda Engelmayer, ressaltou que, "todas as vezes que os promotores pediram a um júri que condenasse Harvey Weinstein com base precisamente na acusação de Jessica Mann, não conseguiram chegar a um veredito unânime".

"O Sr. Weinstein sempre afirmou que a relação foi consensual, e esperamos apresentar as provas novamente", acrescentou Engelmayer.

A condenação de Weinstein pela acusação relacionada a Miriam Haley representou uma vitória para ela, cuja denúncia contribuiu para o veredito inicial de culpabilidade em 2020.

O caso impulsionou o movimento "MeToo", que denuncia os abusos contra mulheres. O movimento abalou a indústria do cinema e expôs a exploração sistemática de mulheres jovens que desejavam trabalhar no mercado do entretenimento.

Mais de 80 mulheres acusaram Weinstein de má conduta sexual na sequência da reação mundial contra os homens que abusam da sua posição de poder.

A condenação original de Weinstein, em 2020, foi anulada em 2024 por um tribunal de apelações de Nova York, que encontrou irregularidades na forma como as testemunhas foram apresentadas. Um novo julgamento foi ordenado.

Veja também