literatura José Luiz Mota Menezes celebra o patrimônio de Olinda em novo livro póstumo O autor faleceu aos em 2021, no Recife, enquanto fazia tratamento contra um câncer

José Luiz Mota Menezes, falecido aos 85 anos em 2021, ganha mais uma publicação. Conhecido pelo compromisso com a preservação da memória e do patrimônio cultural de Pernambuco, a nova obra do autor, “Olinda nos seus diversos momentos”, será lançado no Instituto Histórico de Olinda, que fica na Av. Liberdade, 214, no Carmo, em evento aberto ao público.

O trabalho dedica-se a retratar os aspectos arquitetônicos, históricos e artísticos de Olinda, cidade cujo conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico foi tombado pelo Iphan em 1968 e reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco em 1982. Menezes revisita os diversos períodos da cidade, desde sua formação como vila no século XVI até a consolidação de um sítio histórico singular, marcado pela presença do mar, da vegetação e pela harmonia entre casario, largos e igrejas.

“Mais do que um registro histórico, a publicação reafirma o legado de José Luiz Mota Menezes como pesquisador incansável da cultura pernambucana, que sempre buscou democratizar o acesso ao conhecimento e estimular a valorização da identidade e da memória coletiva do estado”, ressalta a produtora do projeto, Clarisse Fraga, diretora da Bureau de Cultura.

O livro também terá versão digital com acessibilidade, com audiodescrição das imagens disponível por QR Code. As fotos são assinadas pelo fotógrafo Josivan Rodrigues. Os exemplares destinados à venda custam R$ 40.

Serviço:

Lançamento do livro “Olinda nos seus diversos momentos”

Onde: Instituto Histórico de Olinda, na Av. Liberdade, 214 - Carmo

Quando: Sexta-feira (5), às 16h

Entrada gratuita

Valor do livro: R$ 40

