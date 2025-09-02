Ter, 02 de Setembro

literatura

José Luiz Mota Menezes celebra o patrimônio de Olinda em novo livro póstumo

O autor faleceu aos em 2021, no Recife, enquanto fazia tratamento contra um câncer

Vista do Sítio Histórico de OlindaVista do Sítio Histórico de Olinda - Foto: Josivan Rodrigues/ Divulgação

José Luiz Mota Menezes, falecido aos 85 anos em 2021, ganha mais uma publicação. Conhecido pelo compromisso com a preservação da memória e do patrimônio cultural de Pernambuco, a nova obra do autor, “Olinda nos seus diversos momentos”, será lançado no Instituto Histórico de Olinda, que fica na Av. Liberdade, 214, no Carmo, em evento aberto ao público.

O trabalho dedica-se a retratar os aspectos arquitetônicos, históricos e artísticos de Olinda, cidade cujo conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico foi tombado pelo Iphan em 1968 e reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco em 1982. Menezes revisita os diversos períodos da cidade, desde sua formação como vila no século XVI até a consolidação de um sítio histórico singular, marcado pela presença do mar, da vegetação e pela harmonia entre casario, largos e igrejas.

“Mais do que um registro histórico, a publicação reafirma o legado de José Luiz Mota Menezes como pesquisador incansável da cultura pernambucana, que sempre buscou democratizar o acesso ao conhecimento e estimular a valorização da identidade e da memória coletiva do estado”, ressalta a produtora do projeto, Clarisse Fraga, diretora da Bureau de Cultura.

O livro também terá versão digital com acessibilidade, com audiodescrição das imagens disponível por QR Code. As fotos são assinadas pelo fotógrafo Josivan Rodrigues. Os exemplares destinados à venda custam R$ 40.

Serviço:
Lançamento do livro “Olinda nos seus diversos momentos”
Onde: Instituto Histórico de Olinda, na Av. Liberdade, 214 - Carmo
Quando: Sexta-feira (5), às 16h
Entrada gratuita
Valor do livro: R$ 40

*Com informações da assessoria de imprensa
 

