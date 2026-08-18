A- A+

Livro Novo livro narra a vida da princesa Diana pelo olhar do irmão Livro tem previsão de publicação para 22 de setembro e tem como objetivo trazer uma imagem positiva de Diana, afirma Charles Spencer

O irmão da princesa Diana, Charles Spencer, relata sua vida em um livro que será publicado em 22 de setembro, quase 30 anos após sua morte, anunciou nesta terça-feira (18) a editora Flammarion, responsável pela edição na França.

O livro, que em português terá o título 'Canto do cisne: Diana, minha irmã' (Swan Song: Diana, My Sister), tem como objetivo "contar a verdade" sobre a princesa, a partir de uma fonte de sua família, explica Spencer no comunicado da Flammarion.

Spencer é o irmão mais novo da princesa, falecida em 31 de agosto de 1997 em Paris, aos 36 anos.

"Pela primeira vez, Charles Spencer relata em detalhes a extraordinária história de sua vida ao lado de Diana e da trágica semana que se seguiu à sua morte", acrescenta a editora.

O livro será publicado em 22 de setembro pela editora Penguin Michael Joseph no Reino Unido e pela Penguin Press nos Estados Unidos, e será traduzido para 12 idiomas.

No livro, Spencer afirma que quer "falar em nome de Diana e fazê-lo de maneira positiva".

Spencer foi quem pronunciou o discurso fúnebre durante o velório da princesa na Abadia de Westminster, em Londres.

"Espero que esta obra interesse a todos aqueles que ainda guardam com carinho a lembrança de Diana tal como a conheceram quando estava viva", acrescenta.

"E eu adoraria que, depois de lê-lo, aqueles que são jovens demais para se lembrar dela em plena vida possam fazer uma ideia de quem ela realmente foi: um ser excepcional, dinâmico, cheio de amor e carisma, mas profundamente inseguro, que enfrentou a vida com determinação e deixou para trás um mundo melhor, apesar de sua partida prematura", conclui.

Aos 62 anos, o conde Spencer já foi jornalista, autor de nove livros e ex-membro da Câmara dos Lordes, da qual a rainha Elizabeth II foi uma de suas madrinhas.

Diana Spencer, conhecida como Lady Di, casou-se em 1981 com o então futuro rei britânico Charles III, com quem teve dois filhos homens, William, príncipe herdeiro, e Harry.

Muito popular e objeto constante de atenção da mídia, foi apelidada de "a princesa do povo". Separada de Charles em 1992, morreu em um acidente de trânsito em Paris ao lado de seu companheiro, Dodi Al-Fayed, filho do bilionário egípcio Mohamed Al-Fayed.

Segundo a imprensa britânica, o príncipe Harry, sua esposa Meghan e os dois filhos do casal visitaram o túmulo da princesa em meados de julho, durante sua primeira estadia no Reino Unido em quatro anos.

Veja também