Novo livro reaviva escândalo por entrevista da BBC com princesa Diana

A publicação do livro acontece após a polêmica causada pela edição enganosa de um documentário sobre Donald Trump

Lady Di não costumava usar luvas, ao contrário da Rainha ElizabethLady Di não costumava usar luvas, ao contrário da Rainha Elizabeth - Foto: Reprodução/Instagram

A BBC voltou a ser alvo de críticas nesta quinta-feira (20), em um novo livro sobre sua entrevista explosiva com a falecida princesa Diana, 30 anos após ela ir ao ar.

Um recorde de 22,8 milhões de pessoas assistiram à entrevista em 20 de novembro de 1995, na qual Diana admitiu publicamente ter cometido adultério e disse que havia "três pessoas" em seu casamento: ela, Charles e sua amante de longa data, Camilla Parker Bowles.

Na época, o programa foi considerado uma grande conquista jornalística para o repórter Martin Bashir e a BBC, mas, posteriormente, veio à tona que ele havia falsificado documentos para conseguir a entrevista.

"Dianarama: The Betrayal of Princess Diana" foi publicado hoje no Reino Unido. Segundo a Penguin Books, o livro, escrito pelo ex-jornalista da BBC Andy Webb, revela "a verdadeira extensão da desilusão sofrida pela princesa, e a tentativa de encobrimento que se seguiu".

Para obter a entrevista, Bashir apresentou ao irmão de Diana, Charles Spencer, extratos bancários falsificados, que tinham o objetivo de fazer acreditar que pessoas próximas de Diana a estavam espionando. Bashir chegou a afirmar à princesa "que sua vida estava em perigo", disse Webb no programa Good Morning Britain, do canal ITV, concorrente da BBC.

Embora a extensão da artimanha de Bashir somente tenha ficado clara anos depois, Webb disse que a BBC percebeu que Bashir havia feito "três coisas ruins" quatro meses após a exibição da entrevista. Descobriram que ele havia falsificado os documentos e os havia mostrado a Spencer, além de mentir posteriormente a respeito.

A publicação do livro acontece após a polêmica causada pela edição enganosa de um documentário sobre Donald Trump.

A BBC indenizou o ex-secretário particular de Diana Patrick Jephson pela entrevista de 1995, além de um designer gráfico que denunciou os métodos ilícitos usados.

Bashir desculpou-se posteriormente por sua conduta, mas afirmou que ela "não teve absolutamente nenhuma influência na decisão pessoal da princesa de participar da entrevista".

Um relatório independente encomendado pela BBC e divulgado em 2021 expôs os métodos enganosos usados por Bashir. Um porta-voz da rede britânica ressaltou que a BBC aceitou integralmente as conclusões do documento e apresentou "desculpas públicas".

 

