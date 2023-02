Novo longa do diretor de "O Menino e o Mundo" estreia nesta quinta-feira (9) no Brasil

A- A+

“Perlimps”, longa escrito e dirigido por Alê Abreu, cineasta indicado ao Oscar de 2016 por “O Menino e o Mundo”, na categoria de Melhor Animação, estreia nos cinemas brasileiros em 9 de fevereiro.

O filme mostra a jornada de aventura e fantasia de Claé e Bruô, agentes secretos de reinos rivais. A dupla precisa superar suas diferenças e unir forças para encontrar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de encontrar um caminho para a paz em tempos de guerra.

No elenco estão Giulia Benite (a Mônica dos filmes da “Turma da Mônica”), que dá voz a Bruô; Lorenzo Tarantelli (a voz de “Young Sheldon”), que dubla Claé; e Stênio Garcia (“O Clone”; “O Rei do Gado”), como João-de-Barro.

A estreia mundial de “Perlimps” foi em junho de 2022, na sessão “Événements Excepcionelles” do Festival de Annecy, considerado um dos eventos mais importante do mundo da animação, na França. No Brasil, as primeiras exibições aconteceram mais tarde, em outubro, como parte da programação do Festival do Rio. Ainda no mesmo mês, o longa integrou a 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Em 2023, “Perlimps” ganha as salas de cinema por todo o Brasil. Além, também, de uma sessão no Animage (Festival Internacional de Animação de Pernambuco).

Confira o trailer:

