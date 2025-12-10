A- A+

HOMENAGEM Novo ''Luau MTV'' presta tributo a Cassia Eller e emociona Nando Reis e Sarah Oliveira Em 2002, o Luau MTV foi ao ar apresentando o último registro de Cássia Eller em vida; a cantora completaria 63 anos nesta quarta (10)

Chovia muito em Maresias, no litoral norte de São Paulo. Mas o céu se abriu pouco antes de Nando Reis cantar ''O Segundo Sol'', clássico na voz da amiga Cássia Eller (1962-2001).

É ele quem conduz o novo Corona Luau MTV 2025, que homenageia a cantora nesta quarta, 10, dia em que ela completaria 63 anos. O programa foi lançado ao meio-dia, sob demanda, na Pluto TV, nos canais oficiais do YouTube da MTV Brasil e da Corona.

Isso nos remete ao ano de 2002, quando o Luau MTV foi ao ar apresentando o último registro de Cássia Eller em vida. E a última vez que ela e Nando se encontraram. O programa foi gravado no dia 19 de dezembro de 2001. Dez dias depois, veio o anúncio da morte da cantora, aos 39 anos, vítima de um enfarte. Ela estava no auge da carreira, com o álbum de sua gravação no Acústico MTV como um dos mais vendidos da Universal Music.

Sarah Oliveira, ex-VJ da MTV e atualmente apresentadora de programas como o Minha Canção, na Rádio Eldorado, estava à frente do Acústico e do Luau com Cássia. Era próxima da cantora. Aquele Luau também foi a despedida entre as duas.

"Antes de gravar o Corona Luau MTV 2025, eu fiquei assistindo [ao Luau MTV] para relembrar. Fiquei muito emocionada e com muita saudade da Cássia", diz Sarah.



O amor de Nando

Em 2001, Nando chegou com pose bem praiana para gravar o Luau na Costa do Sauípe, na Bahia. Descalço e com um chapéu marrom que o protegia do sol, cantou a tocante Relicário e o hit O Segundo Sol com a amiga.

Os dois trocaram elogios, e sorrisos e olhares de cumplicidade. "Quando passa para a voz dela, a música se revela", disse ele sobre as interpretações da cantora para suas composições.

"Tudo virava hit na voz dela, de Nirvana a Beatles e Marisa Monte", relembra Sarah. Regravar o Luau, é claro, mexeu com os sentimentos dela e de Nando. "Estávamos muito emocionados de reviver tudo isso."

No especial de 2025, gravado naquele dia chuvoso de Maresias, Nando é acompanhado pela percussionista Lan Lanh, da antiga banda de Cássia, da cantora Céu e do grupo Os Garotin. Chegou a mudar um dos trechos de All Star, canção feita para a amiga, como narra Sarah.

"Em vez de ele cantar ‘O tom que eu canto as minhas músicas, pra tua voz, parece exato’, ele disse ‘A minha música, na tua voz, era tão linda’", antecipa a apresentadora.

O cantor, Céu e Os Garotin também fazem uma espécie de turnê do Luau. Eles se apresentaram em Brasília e em Santa Catarina e, nos dias 14 e 21, estarão, respectivamente, no Rio e em São Paulo.

A importância da MTV nos anos 2000

Sarah foi escolhida por Cássia para apresentar o Acústico em 2001. A apresentadora também esteve à frente de programas marcantes da emissora, como o Disk MTV, programa com paradas diárias e videoclipes.

O Corona Luau MTV 2025, porém, chega em um momento delicado para a emissora. Em novembro, o canal anunciou que desligaria a maioria de seus canais internacionais. No Brasil, com exceção do Luau que estreia na quarta, a maioria da programação é ancorada por realities como o De Férias com o Ex.

Nos anos 2000, época do Luau de Cássia e período em que Sarah trabalhou no canal, a MTV Brasil vivia o ápice da importância e da influência. O canal internacional estreou em 1981 com a transmissão do videoclipe de Video Killed the Radio Star (O Vídeo Matou a Estrela de Rádio), do duo The Buggles. A emissora chegaria ao Brasil nove anos depois.

"Aqui, a MTV Brasil era o nosso Spotify, o nosso YouTube, as nossas redes sociais... Todo mundo se concentrava para assistir aos clipes e poder saber quem ia estar na primeira posição", diz Sarah. "A MTV sempre foi um farol em relação à música, mas não só música: era um farol comportamental e social. A MTV tinha um desejo muito grande, e eu sempre falo essa frase, de formar o cidadão, formar com reflexões mais profundas."

Sarah se lembra com carinho do período em que trabalhou no canal - mas, à época, não tinha noção do impacto da emissora. Segundo ela, com as redes sociais, "as pessoas perderam a curiosidade e a subjetividade".

"A MTV provocava essa reflexão: desliga a televisão, vai ler um livro, vamos falar de cidadania, de infecções sexualmente transmissíveis, vamos falar de drogas abertamente, de política, do que é ter consciência política hoje em dia...", comenta. "Vinte e cinco anos depois, eu estou começando a entender esse legado."

SERVIÇO

Corona Luau MTV ao vivo no Rio de Janeiro

Quando: 14 de dezembro de 2025 (domingo), 15h

Onde: Museu do Amanhã - Praça Mauá, 1, Centro

Ingresso custa R$ 350.

Classificação etária: Maiores de 18 anos

Corona Luau MTV ao vivo em São Paulo

Quando: 21 de dezembro de 2025 (domingo), 15h

Onde: Plateia Externa do Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Portão 10 - Parque Ibirapuera

Ingresso custa R$ 350.

Classificação etária: Maiores de 18 anos

