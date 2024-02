A- A+

MUSEU Novo museu imersivo em Tóquio tem cascatas de luzes e chuva de estrelas Além das imagens e sons, as instalações buscam incluir também os sentidos do olfato e paladar

O coletivo artístico japonês teamLab inaugurará na sexta-feira uma nova mostra digital imersiva, com efeitos de cascatas de luzes, chuva de estrelas e mar de flores, situada no maior arranha-céu do Japão.

No autêntico labirinto, criado no complexo de Azabudai Hills, de 330 metros de altura, há mais de cinquenta instalações interativas.

"Nosso objetivo é chegar às pessoas para que reflitam sobre a vida e o mundo de uma forma mais positiva", explica à AFP Toshiyuki Inoko, diretor do teamLab.

Além das imagens e sons, as instalações buscam incluir também os sentidos do olfato e paladar. O chá e sorvetes consumidos no museu se transformam em obras de arte que se cobrem de flores e folhas.

O ser humano "percebe o mundo com seu corpo, mas hoje em dia nossa percepção do mundo se dá através da televisão ou internet. Queríamos criar uma experiência" que utilize todos os sentidos, insiste Inoko.

