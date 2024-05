A- A+

FAMOSOS Novo namorado de Key Alves é cantor sertanejo e tem voz comparada a de Gusttavo Lima; saiba quem é Jogadora de vôlei e ex-BBB assumiu namoro com cantor no último domingo e até o acompanhou em um show em Minas Gerais

Key Alves se entregou definitivamente ao amor. Por meio de stories, no Instagram, no último domingo (5), a jogadora de vôlei e ex-BBB confirmou o romance com o cantor sertanejo Bruno Rosa.



A influenciadora digital, de 24 anos, até republicou um vídeo no qual aparece cantando a música “Cerveja e socorro”, uma das mais ouvidas do cantor no Spotify.

Com 1,1 milhão de seguidores no Instagram, Bruno, no início da carreira, tinha timbre comparado ao de Gusttavo Lima. Fãs do cantor então em ascensão pediam por um encontro entre os dois. E isso aconteceu: os músicos se apresentaram juntos em setembro do ano passado.

“Só quem sempre esteve ao meu lado sabe o quanto trabalhei e esperei por este momento. Gusttavo Lima você sempre foi uma inspiração pra mim, obrigado por me acolher tão bem e me deixar dividir o palco com você, foi especial demais”, escreveu o sertanejo.

No Spotify, o cantor conta com cerca de 1,42 milhão de ouvintes mensais, com as suas músicas mais ouvidas: “Cerveja e socorro”, cantada por Key, “Indecisão” e “Na hora H”.



Natural do Espírito Santo, Bruno tem 27 anos. Iniciou cantando na igreja e, após, começou a se apresentar em bares até que alcançou o sucesso postando vídeos de suas interpretações nas mídias sociais.

Namoro com Key Alves

Em um vídeo publicado pelo cantor, em parceria com o influenciador Marcelo M. Mesquita, o casal até se beijou, arrancando suspiros dos seguidores nos comentários.





Key Alves recebe uma flor de seu namorado, Bruno Rosa — Foto: @keyalves no Instagram

Antes, Key havia publicado uma série de fotos, aparecendo com uma camiseta preta grafada com o nome do músico sertanejo e que estampava fotos dele. Na ocasião ela curtia o show em Uberaba, interior de Minas Gerais, onde o cantor teve uma apresentação. “Surrender to love” (entregue ao amor, em tradução para o português), escreveu a influenciadora.

Rosa respondeu à publicação: “Eu me entreguei, linda”.

A irmã da jogadora, Keyt Alves, também atleta de voleibol, foi uma das pessoas que comentaram a postagem: “Ai, já posso chamar de cunhado?”, disse ela.

