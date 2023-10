Novo namorado de Mariana Rios é herdeiro de empresário com fortuna de R$ 12 bilhões

A- A+

A atriz e apresentadora Mariana Rios e o empresário João Luis Diniz D'Avila, mais conhecido como Juca Diniz, estão namorando. Os dois usaram as redes sociais, no último fim de semana, para trocar declarações de amor publicamente. "A raridade dos verdadeiros encontros se dá pela primeira troca de olhar. O que o coração sente os olhos não mentem", escreveu ela, no Instagram.

Quem é Juca Diniz?

Jovem de 27 anos, Juca Diniz é economista, neto e herdeiro de Abilio Diniz, acionista da rede de supermercados Carrefour e da marca BRF, empresa transnacional brasileira do ramo alimentício, fruto da fusão entre Sadia e Perdigão. A fortuna de Abilio, em 2022, era avaliada em R$ 12,5 bilhões, de acordo com dados da revista "Forbes".

A atriz, apresentadora e cantora publicou registros ao lado do namorado curtindo uma viagem por Paris, na França. Juca também postou os mesmos cliques no Instagram, no último sábado (7).

De acordo com o jornal "Extra", o romance entre ambos começou em setembro, quando os dois foram fotografados aos beijos no camarote do show de Zezé Di Camargo, em São Paulo. À época, Mariana havia acabado de dar um ponto final a um breve relacionamento com o ex-deputado federal Guilherme Mussi, ex de Marina Ruy Barbosa.

Filho de Luiz Felipe D'Avila (que foi pré-candidato à presidência em 2021) e de Ana Maria Diniz, Juca é economista, formado numa universidade na Califórnia, nos EUA, e mora atualmente em São Paulo. Ele é atleta de triatlon e namorou a modelo Isabella Particelli.

Em maio, Mariana Rios surgiu aos beijos com Guilherme Mussi durante um show sertanejo, em São Paulo. O romance, no entanto, não vingou. Dois meses depois, Mussi foi fotografado beijando Emilly Araújo, campeã do "Big Brother Brasil 17", na festa do peão de Barretos.

