Novo namorado de Mel Maia, Luan Medeiros se envolveu com atriz após dar aulas de boxe para ela

Mel Maia e Luan Medeiros já são velhos conhecidos. Atleta com participações em campeonatos no exterior, o novo namorado da atriz era professor de boxe da jovem de 21 anos. Os dois — que agora curtem a primeira viagem em casal, na Tailândia — engataram um romance durante as aulas numa academia no Rio de Janeiro, onde ambos moram. "O que é que isso, meu Deus", elogiou a artista, num comentário de uma foto recentemente publicada e em que o lutador aparece numa praia tailandesa.

Mas, afinal, quem é Luan Medeiros, o novo namorado de Mel Maia? Natural do Rio de Janeiro, o atleta iniciou a carreira esportiva no judô e encontrou a verdadeira paixão, pouco depois, no boxe. Desde os 14 anos, época em que treinava por lazer, ele não larga o esporte, transformando o hobby numa carreira promissora.

Com 30 anos, Luan Medeiros já conquistou importantes títulos e reconhecimento no boxe nacional. A dedicação e talento o levaram a integrar a Seleção Brasileira de Boxe, onde teve a oportunidade de representar o país em diversas competições internacionais. O sonho do rapaz é participar da disputa de uma Olimpíada, como ele já disse em diversas ocasiões.

O namoro com Mel Maia, ele sabe, acaba trazendo uma projeção midiática inédita, algo que ele está "aprendendo" a lidar, como reforçou numa entrevista recente. "Acho que a partir do momento em que a gente ficou junto, eu já sabia que isso aconteceria. Foi muito tranquilo. Mel sempre me ajudou muito quanto a isso. Sempre me explicou o que pode acontecer e o que não acontece", contou ele.

Entre as conquistas no esporte, destacam-se a medalha de ouro no Torneio Estadual do Rio de Janeiro e a prata no Campeonato Brasileiro de Boxe Elite, ambos em 2016. Fora cenário nacional, Luan também chamou atenção em diversas competições internacionais. Já representou o Brasil em países como Argentina, Colômbia, Porto Rico, Itália, México e Estados Unidos.

Longe das novelas desde o encerramento de " Vai na fé" (2023), Mel Maia tornou público o relacionamento com Luan em abril deste ano, quando começou a compartilhar discretamente momentos com o rapaz em suas redes sociais.

Antes disso, Mel estava solteira desde janeiro, após o término com o surfista português João Maria Ferreira. O fim do namoro, que durou aproximadamente um ano, foi confirmado por ela nas redes sociais. Na ocasião, ela esclareceu que, apesar da separação, os dois seguiam mantendo a amizade.

