celebridades Novo namorado de Shakira é ex-BBB e já foi cotado para ser novo James Bond Casal teria se conhecido durante as gravações do clipe de "Punteria"

A web ficou movimentada com a notícia de que Shakira está namorando o ator Lucien Laviscount. A colombiana teria se apaixonado pelo britânico durante as gravações do videoclipe "Punteria", no qual ambos protagonizam cenas ardentes. Dias depois do lançamento do clipe, Shakira e Lucien foram vistos jantando juntos num restaurante italiano em Nova York.

Quem é Lucien Laviscount?

O rapaz tem 31 anos e nasceu em em Burnley, no condado de Lancashire, na Inglaterra. Em 2011, quando tinha 19 anos, participou do reality "Celebrity Big Brother", no qual ficou terminou em 5º lugar. Foi no programa que ele ganhou fama de namorador: dentro da casa, teve um romance com duas participantes, Kerry Katona e Amy Childs.

Com Katona, o relacionamento continuou fora do reality — mas terminou logo depois por conta da "diferença de idade", disse ela à época, com 30 anos, 11 a mais que ele.

Como ator, Laviscount ganhou certa projeção ao interpretar Alfie, um galã da série "Emily in Paris", da Netflix. Segundo noticiou o Daily Mail em janeiro do ano passado, o ator chamou a atenção da produtora Barbara Broccoli, que tem os direitos da franquia de “007”, e entrou na lista de cotados para interpretar o agente secreto.

Antes de "Emily in Paris", Laviscount já havia participado de várias séries para a TV, como "Waterloo road", "Coronation street" e "Screen Queens". Em 2018, ele foi indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante no National Film Awards UK por seu papel em "Snatch". Em 2022, recebeu outra indicação, esta mais curiosa: prêmio de melhor beijo, no MTV Movie & TV Awards, com Lily Collins, que interpreta a protagonista de "Emily in Paris".

