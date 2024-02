Novo Paredão do "BBB 24"; veja como foi votação

A- A+

O BBB 24 teve a formação de mais um Paredão neste domingo, 4, com Beatriz, Juninho, Alane e Isabelle. Marcus Vinicius também estava entre os mais votados, mas venceu a prova Bate-Volta e se salvou.



Após o Big Fone da tarde de domingo, atendido por Davi (que ficou imune), a casa foi dividida em dois grupos. Na primeira metade da votação, os integrantes votaram em alguém do outro grupo. Posteriormente, eles voltaram para votar em alguém do próprio grupo. Além disso, houve o voto da líder.



Como foi a votação do paredão de hoje no BBB 24



Voto do líder



Fernanda indicou Beatriz ao Paredão.



Grupo 1 - Voto externo



Davi e Wanessa votaram em Bin Laden. Todos os outros votaram em Juninho, que recebeu 7 votos



Grupo 1 - Voto interno

Alane votou em Raquele

Michel votou em Isabelle

Raquele votou em Wanessa

Mateus votou em Isabelle

Davi votou em Michel

Wanessa votou em Raquele

Deniziane votou em Isabelle

Isabelle votou em Wanessa

Beatriz votou em Michel

Grupo 2 - Voto externo

Pitel votou em Alane

Giovana votou em Alane

Leidy votou em Michel

Juninho vota em Alane

Bin Laden votou em Wanessa

Marcus votou em Raquele

Yasmin Brunet votou em Isabelle

Rodriguinho votou em Isabelle

Lucas Henrique votou em Isabelle

Diante do empate entre Alane e Isabelle, a líder Fernanda escolheu Alane para o Paredão.



Grupo 2 - Voto interno

Juninho votou em Marcus Vinicius

Pitel votou em Marcus Vinicius

Giovanna votou em Yasmin Brunet

Leidy votou em Rodriguinho

Bin Laden votou em Marcus Vinicius

Marcus Vinicius votou em Giovanna

Yasmin Brunet vota em Giovanna

Rodriguinho votou em Marcus Vinicius

Lucas Henrique votou em Giovanna

