CULTURA Novo parque no Ceará vai unir lazer e educação ambiental; confira os detalhes Grupo Beach Park anunciou estrutura que deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2024

Um parque sem atrações aquáticas, mas repleto de informação ambiental. Assim será o novo projeto de entretenimento do Grupo Beach Park, voltado para interação e educação sobre os animais. Batizado de Arvorar, o complexo fica a 25 minutos de Fortaleza, no município de Aquiraz, e deverá abrir ao público no primeiro semestre de 2024, com 20 mil m2 de área.

A estrutura, que foi anunciada nesta quarta-feira (8), terá mais de 20 atrações, incluindo anfiteatro, playground, restaurante e outros destaques. De acordo com o CEO do Beach Park, Murilo Paschoal, o projeto começou a ser desenhado há pelo menos três anos, tendo como inspiração o Parque de Aves de Foz do Iguaçu. “O conceito é formado por três pilares: viveiros de imersão com os animais, entretenimento, que é o nosso DNA, e o projeto Refauna Arvorar - que viabiliza o repovoamento de aves”, detalha.

Sobre os bichos, Paschoal explica que sempre existiu a preocupação com o tráfego de animais, e muitos papagaios e periquitos, por exemplo, virão da situação de tráfico. Para conduzir esse projeto e receber os visitantes - com capacidade de 1.200 pessoas por dia - o Arvorar terá uma equipe formada por biólogos, zootecnistas, veterinários e educadores em geral.

“Teremos três aviários com 3 mil m2 de área total. O visitante vai poder entrar no aviário conduzido de maneira cuidadosa”, continua a zootecnista e gerente do Arvorar, Leianne Soares. Ela também explica que a equipe do parque trabalhará na sensibilização do visitante, mostrando conteúdos e rotinas dos animais.

“Também teremos um percurso de arvorismo de 750m2, com escorregadores, circuito de desafios e muito mais. Haverá ainda uma casa na árvore - com quatro casas - distribuindo mais algumas curiosidades sobre as espécies - e com visão 350 graus. A programação ainda inclui trilhas e um grande redário".

Logo na entrada, o público encontrará um portal no formato da Jandaia - que é o pássaro símbolo do Ceará - já anunciando o mundo de cores e diversão do espaço. O lugar também contará com janelas mostrando os bastidores de cuidados com os animais.

Vale destacar que o projeto Refauna Arvorar - responsável pelo repovoamento das aves do Ceará - conta com a parceria das ONGs Associação Caatinga e Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis), que são bem conhecidas no trabalho de preservação das aves com risco de extinção. Ainda não há previsão de valores do ingresso.

