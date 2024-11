A- A+

LITERATURA Novo prêmio literário para escritores estreantes é lançado pela Fundação Casa de Jorge Amado A viabilização do projeto foi feita através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com patrocínio do Nubank para os vencedores

A Fundação Casa de Jorge Amado inaugura o Prêmio Myriam Fraga para Autores Inéditos, focado em escritores que nunca tiveram textos publicados em meios físicos ou digitais. As inscrições serão abertas no sábado, 9 de novembro, e poderão ser feitas até 9 de dezembro.

A premiação é uma homenagem para a poeta e escritora Myriam Fraga, cujo aniversário é comemorado em 9 de novembro. Cadeira da Academia de Letras da Bahia (ALB) e ex-diretora executiva da Fundação, ela conduziu uma primeira versão do projeto antes de sua morte, em 2016.

O atual vice-presidente da ALB, Marcus Vinícius Rodrigues, é quem coordena o projeto, de acordo com Angela Fraga, gestora da Fundação Casa de Jorge Amado.



"A chancela da ALB é muito significativa para nós, além do que Marcus Vinícius terá muito a contribuir, especialmente por ter sido, no início de sua carreira de escritor, um dos premiados em uma de nossas edições para autores inéditos", diz ela, em comunicado à imprensa.

A viabilização do projeto foi feita através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com patrocínio do Nubank para os vencedores, que, além de terem o texto publicado, ganharão R$ 4 mil, além de 30% da tiragem dos livros.

Serão escolhidos três autores, nos gêneros de ficção e poesia. Os textos serão publicados dentro de seis meses após a conclusão do concurso, em mil exemplares, que terão o formato, ilustração, projeto gráfico e capa da obra realizados pela editora Casa de Palavras.

Os premiados também podem ter a chance de participar de eventos literários indicados pela organização, como a Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ).

Sobre a inscrição

A inscrição para o concurso é gratuita e deve ser realizada através de um formulário disponível no site da Fundação Casa de Jorge Amado. É possível apenas uma inscrição por CPF, em uma das categorias (ficção ou poesia).



A obra ficcional enviada deve possuir entre 150 mil e 500 mil caracteres, com espaços. Já a poesia deve ter entre 50 e 150 páginas com poemas.

Os candidatos devem ter pelo menos 18 anos e serem brasileiros residentes ou estrangeiros que tenham residência fixa comprovada no País. A seleção das obras será feita por uma comissão selecionada previamente pela instituição e que terá autonomia para tomar a decisão com base na qualidade literária da obra.



