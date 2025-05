Novo reality "Chef de alto nível" terá competição entre cozinheiros da internet e amadores

A- A+

Como numa entradinha antes do prato principal, a TV Globo deu ontem alguns detalhes do seu novo reality show gastronômico, o “Chef de alto nível”, numa apresentação para a imprensa feita nos Estúdios Globo, em Curicica, Zona Oeste do Rio.

Com apresentação de Ana Maria Braga e direção geral de Carlos Milani, o programa estreia em julho e irá ao ar às terças e quintas, depois de “Vale tudo”.

“Chef de alto nível” é uma versão brasileira do programa “Next level chef”, criado e produzido pelo britânico Gordon Ramsay e exibido originalmente na Fox.

Trata-se de uma competição entre 24 cozinheiros, selecionados entre mais de 15 mil inscritos, que disputam um prêmio final de R$ 500 mil.

Há três tipos de participantes: os profissionais, os cozinheiros de internet e os amadores. Com mentoria dos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, eles serão testados em provas individuais e em grupo, que podem acontecer em três cozinhas diferentes, uma em cima da outra, numa torre de três andares.

No topo, está a cozinha high-tech, com equipamentos de última geração e toda uma variedade de utensílios, facas e panelas que sustentaria facilmente a cozinha de qualquer restaurante de ponta.

No meio, a cozinha afetiva lembra uma casa de vó, também bem equipada, mas não como a de cima. Por último, no térreo da torre, está a cozinha do porão — lá os chefs terão que se virar com equipamentos básicos, facas amadoras, liquidificadores velhos, tudo meio bagunçado, numa atmosfera underground.

A dinâmica do jogo ganha mais tensão com uma mesa repleta de alimentos que vai descer do topo ao porão numa espécie de elevador panorâmico. Em cima, ela estará farta, proporcionando aos chefs que estarão na cozinha hight-tech os melhores ingredientes possíveis.

Conforme a mesa vai descendo, as opções diminuem e chegam ao porão numa escassez de dar dó.

"A emoção vem daí. Em cima, os cozinheiros pegam os melhores cortes, os melhores temperos. Quando chega no porão, quem estiver lá terá que lidar com o que sobrou" diz o diretor Carlos Milani.

"Isso acaba trazendo uma adrenalina pro jogo, e um medo de acabar no porão por causa dessa bendita plataforma. Ao mesmo tempo, acho que tem o olhar brasileiro pra isso, o jeitinho brasileiro, e, pra nossa surpresa aqui, mesmo no porão, com o resto, estão vindo coisas muito legais"

Acostumada com as manhãs na Globo, Ana Maria Braga comemora por estrear no horário nobre da emissora.

"Eu acho que foi uma das maiores emoções da minha vida receber esse convite e poder dizer sim. Sempre me perguntaram isso, se eu não teria um programa à noite, mas pra isso eu teria que deixar o “Mais você”, e eu não tenho coragem. Agora essa oportunidade foi dada, e eu estou muito feliz de poder estar no lar das pessoas num período da noite, né, é um negócio mais black tie, é assim que estou me sentindo. Me divertindo muito" conta a apresentadora.

Também presente à apresentação de ontem, Rodrigo Dourado, diretor de Gênero Reality da Globo, revelou uma novidade:

"Vamos ter também um spin-off no GNT que vai se chamar “Cozinha de alto nível”, com todas as receitas, enquanto o nosso programa tiver no ar na TV aberta"

As gravações já estão rolando desde o dia 15 deste mês, no Centro de Produção de Realities dos estúdios, que agora abriga uma megaestrutura de 1.500 metros quadrados construída especialmente para o programa.

Segundo Rodrigo Tapias, que assina a produção do programa com Taluana Grieco, a torre das três cozinhas corresponde na verdade a um prédio de cinco andares. Ele citou mais números do show:

"Mais de 800 pessoas trabalham nesse projeto. Foram menos de 200 dias pra fazer tudo, 230 colaboradores só na obra, 105 panelas, 160 tipos de proteína, 50 câmeras. São números bastante expressivos. Foi muito legal, acho que mostrou toda a força dos estúdios da Globo, de botar isso de pé e ter esse timaço aqui junto" diz Tapias.

