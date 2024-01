Novo single da Banda Sonika, "Candoca" homenageia bairro de Candeias e tem participação de Fred 04

A- A+

Chegou às plataformas digitais, na última quinta-feira, o mais novo single da Banda Sonika. Intitulada de “Candoca”, a música traz elementos que remetem ao icônico bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, localidade que marcou os integrantes da banda e o vocalista do Mundo Livre S/a, Fred 04, participante da obra.

Candeias é parte intrínseca das histórias de cada um. O vocalista e compositor da faixa, Rafael Giordani, por exemplo, mora no bairro desde 2018. “Encontrei o ambiente fértil para dar início às composições que definiriam o repertório da banda”, comenta Giordani.

Para ele, Candoca simboliza gratidão e um elogio à atmosfera única do bairro. “Um tipo de ambiente onde o estilo de vida, lamentavelmente, está gradualmente desaparecendo. Um misto de veraneio e vida cotidiana, em que ainda é comum encontrar pessoas com trajes de banho pelos corredores de supermercados e farmácias, vivendo em sua própria velocidade”, exemplifica o músico.

“Enquanto bairros do Recife se desdobram freneticamente, Candeias permite que se pense e se viva à moda da escolha”, complementa.

O guitarrista, Diogo Velho Barreto, também tem ligação com o bairro desde a infância. Já o baterista, Peu Lima, trocava a Zona Norte do Recife pelos fins de semana imersos na maresia da praia de Candeias. Fundado em 2020, o grupo tem ainda Victor Santos no baixo.

A presença de Fred 04 no single tem um simbolismo importante. Nascida no bairro, a banda Mundo Livre S/A lançou Pastilhas Coloridas em 1996, música que remete a atmosfera da Ilha Grande.

“A ideia de envolvê-lo fluiu de maneira muito natural. Desde a minha juventude, Fred e a Mundo Livre exercem um impacto profundo sobre mim. Pastilhas Coloridas aborda essa vida dos jovens que perambulavam por suas ruas com ‘maloqueiragem juvenil’”, recorda Giordani.



