Música Novo single da Dunas do Barato celebra a volta do Carnaval "Carnaval do Futuro" estará disponível nas plataformas de streaming no dia 17 de janeiro

Para celebrar o retorno do Carnaval após dois anos de confinamento pandêmico, a banda recifense Dunas do Barato lança, na próxima terça-feira (17), o single "Carnaval do Futuro", que estará disponível nas plataformas digitais de streaming. O grupo define a nova música como "um frevo rock frenético" que expressa a energia festiva e libertária da festa de Momo.

O single

Carnaval do Futuro é uma composição de Juvenil Silva, baixista da Dunas do Barato. A canção foi feita durante a pandemia, inspirada pela saudade e expectativa de um possível retorno da festa.

“Fiz durante minhas caminhadas matinais na época do isolamento pandêmico. Eu ficava olhando os peixinhos presos nas pedras, esperando a maré subir pra eles voltarem a fluir no mar, amar de novo… A gente tava assim nessa época. O primeiro ano sem carnaval foi uma barra. E agora lá vem a onda que vai me levar pras ruas onde estão as pessoas, pra onde eu quiser! A maré mudou, o frevo também! Vamo viver!”, conta Juvenil.

A banda pernambucana Dunas do Barato | Foto: Bruno Neves

A Dunas e o frevo

A banda recifense desde seu primeiro EP homônimo, em 2013, aposta na verve tropicalista e traz o frevo na bagagem. Nesse primeiro trabalho, a banda já havia gravado "Sai da Calçada", composição do guitarrista Diego Firmino que, em 2014, integrou a coletânea britânica "Rolê: New Sounds of Brazil".



Em 2021, primeiro ano sem Carnaval, a Dunas lançou outro frevo, a música "Você Pensa?", outra composição de Juvenil. Em 2022, com a volta aos palcos – incluindo shows no 30º Festival de Inverno de Garanhuns e na Terça do Vinil – a Dunas tem mergulhado de cabeça no frevo, acrescentando as influências do tropicalismo e da “latina-brasilidade”, com a energia carnavalesca sempre presente.

FICHA TÉCNICA

Carnaval do Futuro

Natália Meira | voz

Juvenil Silva | contrabaixo

Rodrigo Padrão | guitarras

Diego Firmino | guitarras

Leo Vila Nova | percussão (pandeiro, triângulo, caxixis, congas)

Toninho Marques | bateria

Gravado no estúdio Plurivox (Recife/PE)

Produção: Dunas do Barato e Tonho Nolasco

Mixagem e masterização: Tonho Nolasco

