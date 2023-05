A- A+

São João Novo single de Charles Theone com Santanna chega nas plataformas nesta quarta-feira (31) 'Flor de bem me quer' estará disponível nas principais plataformas digitais (Spotify, Apple Music, Deezer e Tidal) e no canal no YouTube do artista

O cantor e compositor Charles Theone lança, nesta quarta-feira (31), nas principais plataformas digitais (Spotify, Apple Music, Deezer e Tidal) e em seu canal no YouTube, o seu mais novo single ‘Flor de bem me quer’, com a participação de Santanna O Cantador, um dos maiores cantores do forró pé de serra de Pernambuco.

A canção, que retrata a paixão avassaladora, renovável e viçosa do poeta por uma mulher incrível, é a grande aposta de Theone para o São João. “Flor de bem me quer é um trabalho dedicado ao nosso São João, a festa mais bonita e alegre do nosso povo. No São João a gente se apaixona, dança e canta aquecidos pela fogueira e som quente do sertão”.

Santanna O Cantador afirma estar empolgado com a parceria. “Theone é uma dessas pessoas maneiras que quando a gente encontra parece que já fomos amigos de outras vidas. Então, quando soube que a canção é de sua autoria fiquei muito feliz, e quis cantar essa música como se fosse minha. Sinto-me honrado em fazer parceria com gente boa e com boa música”.

Para Charles Theone, viver as gravações e acompanhar o lançamento do novo single junto com Santanna foi uma experiência incrível. “É muito bom cantar com quem você respeita e admira. Vivenciar isso com Santanna é estar protegido e abençoado pelas raízes da cultura popular nordestina. Santanna me representa. A sua voz traduz a minha história”, conclui.

Ficha técnica do single:

Distribuição Believe Music sob licença da SOMAX e Polydisc Music

Composição - Charles Theone e Julio Moura

Produção musical - Charles Theone e Pablo Souza

Voz - Charles Theone e Santanna O Cantador

Ficha técnica do videoclipe

Direção Videoclipe - Endryo Amorim



Sobre o artista

Nascido em Inajá-PE, sertão do Moxotó, Charles iniciou sua trajetória artística desde muito cedo, com a convivência entre os vaqueiros, aboiadores, bandas de pife, festejos de novenas e dos Santos Padroeiros. Aos 13 anos começou a cantar na Banda da Cidade, Clave de Sol.

Com longa trajetória artística, o cantor ganhou destaque, sendo então convidado para assumir a voz principal do Maracatu Nação Pernambuco, juntos fizeram apresentações em mais de 80 cidades na Europa.

Com a música “Forró Colorido”, Charles conquistou o prêmio de melhor show do 38º Festival Janeiro de Grandes Espetáculos (Recife, PE) e título de Embaixador Cultural concedido pela Prefeitura de Inajá-PE e Câmara de Vereadores. Este ano, está sendo homenageado pelos arquitetos e designers Thina Cunha, Conceição Lêdo, Ilka Rosas e Paulo Azul na Espectro Cores Vitrines - uma mostra de Arquitetura, Decoração, Moda, Design, Música e Arte de Pernambuco.

