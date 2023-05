A- A+

Música Novo single e clipe da banda Sargaço Nightclub aborda inteligência artificial e vigilância digital "O Grande Irmão" é o novo single do grupo pernambucano, inspirado no clássico 1984, de George Orwell

O novo single e clipe da banda de indie rock pernambucana Sargaço Nightclub, “O Grande Irmão”, reflete sobre a era digital contemporânea, de inteligências artificiais e algorítimos. O lançamento da música nas plataformas digitais será na quinta-feira (11), já o clipe estreia no dia 18 de maio no canal da banda no YouTube.Na era de Alexa, ChatGPT, algoritmos, biometrias e dados, nem a arte escapa da automatização da inteligência artificial, tampouco da vigilância digital. O personagem-título da composição de autoria do vocalista e guitarrista Marrê e do músico alagoano Ricardo Guima parece ter saído direto das páginas do romance distópico 1984, do escritor George Orwell, uma das principais referências artísticas da banda.



A faixa abre o segundo álbum do grupo, intitulado Bioluminescente, e é um classic rock marcado pela batida intervalada do baterista AD Luna, entremeada pelos sintetizadores pesados do programador e tecladista Ingno Silva e a guitarra pontiaguda de Marrê, que também apresenta um trabalho vocal com dobras oitavadas, que aumenta a profundidade sonora e gera a sensação de onipresença do “Grande Irmão”.

Teaser do Clipe:

O clipe de animação repete a parceria da banda com o diretor Vito Quintans, do estúdio Narsvera, após o trabalho em “A Dança do Caos”, indicado como Melhor Videoclipe e Melhor Direção de Videoclipe no Prêmio Profissionais da Música 2023.

Desta vez, retrata a incessante e desconfortável vigilância digital, como uma referência às atuais interações da humanidade com Inteligência Artificial. “O clipe mostra ‘O Grande Irmão’ como uma entidade de uma dimensão superior que a tudo vê, nada deixa passar, com raios que saem dos olhos”, ressalta Marrê.

Sobre a banda

Fundada em 2016, a Sargaço Nightclub é composta, atualmente, por Marrê (voz e guitarra), Ingno Silva (teclados e programações) e AD Luna (bateria).

Com um álbum (Istmo, de 2020), quatro EPs e oito singles na bagagem, o Sargaço Nightclub carrega influências do indie rock, synthpop e post-punk, além de referências da psicodelia pernambucana.

O segundo álbum da carreira da banda, com lançamento previsto para o final do ano de 2023, Bioluminescente terá 12 faixas inéditas, compostas com temas diversos, relacionados ao período de trevas e altas pressões abissais da pandemia.

Letra

O GRANDE IRMÃO

(Marrê / Ricardo Guima)

Meus olhos não vão te abandonar

Se tu te perdes, eu vou lá buscar

Meus olhos vão te acompanhar

Tente fugir e eu vou te alcançar

Pois nessa caça, o que vale

É, na verdade (ao menos quase)

Só ter um bom motivo pra caçar



E os ares seguirão cada respiração

Teu corpo dócil é presa fácil em minhas mãos

Te observa o Grande Irmão

A cada passo, meus olhos vêem

Em toda esquina e bem mais além

Está na mira e o meu alvo

Eu nunca falho (ouça o recado)

“Nada é ilegal se não há leis!”

E a liberdade então virou escravidão

A guerra, paz, e a ignorância, força em vão

Te observa o Grande Irmão

Abaixo o Grande Irmão!



Ficha técnica:

Composição: Marrê / Ricardo Guima

Vocal, guitarra e baixo: Marrê

Bateria: AD Luna

Teclado: Ingno Silva

Captação e a mixagem: Sammy Barros (SB Music Studio)

Masterização: Yago Marques

Veja também

Rita Lee Atingida pela censura, Rita Lee modernizou a música brasileira