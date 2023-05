Novo trailer de "Barbie" mostra a boneca enfrentando o mundo real; assista

A- A+

"Barbie", aguardado filme da diretora Greta Gerwig, ganhou mais um trailer nesta quinta-feira (25). O vídeo traz novos detalhes sobre o live-action da mais famosa boneca do mundo, que deve estrear no dia 20 de julho.

Na prévia, a personagem vivida por Margot Robbie está diferente. Ela passa a pensar sobre assuntos que antes não questionava, como a morte. Até os seus pés agora tocam o chão, assustando as outras bonecas.

Em busca de respostas, Barbie parte para uma aventura no mundo real, na companhia de Ken (Ryan Gosling). O casal, no entanto, logo se mete em confusões, sendo até mesmo presos. A situação não agrada em nada o personagem interpretado por Will Ferrel, dono da empresa responsável pela boneca, que quer frear a dupla.



Outra surpresa que o trailer trouxe foi, no final, um sample de "Barbie Girl", clássico da banda Aqua, cantado por Nicki Minaj e Ice Spice.

