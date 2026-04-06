Novo trailer de 'O Diabo Veste Prada 2' apresenta 'Runway', música de Lady Gaga e Doechii
O Diabo Veste Prada 2, sequência do filme lançado em 2006, acompanha mudanças no jornalismo e como a revista Runway se vê neste novo cenário
O novo trailer de O Diabo Veste Prada 2 é embalado por uma canção original. Runway é uma colaboração entre Lady Gaga e Doechii e uma prévia já pode ser conferida no vídeo aqui.
A composição traz batida marcada, bem ao estilo passarela, e evoca o magnetismo dos desfiles de alta-costura.
O Diabo Veste Prada 2, sequência do filme lançado em 2006, acompanha mudanças no jornalismo e como a revista Runway se vê neste novo cenário. Miranda (Meryl Streep) ainda possui um cargo alto dentro do veículo, que passa por dificuldades.
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Emily (Anne Hathaway), sua ex-assistente, mudou de carreira e agora é executiva em uma marca de luxo - interferindo, assim, na vida de Miranda.
Onde ver 'O Diabo Veste Prada 2'?
O Diabo Veste Prada 2 estreia nos cinemas em 1º de maio.