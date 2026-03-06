A- A+

Streaming Novo Trailer de The Boys apresenta transformação da personalidade de Kimiko; assista Última temporada abre espaço para novas camadas da personagem, que rompe o silêncio

A aguardada quinta e última temporada de The Boys já é assunto entre os fãs antes mesmo de estrear no Prime Video. Um novo trailer da série revelou uma mudança radical na personagem Kimiko (Karen Fukuhara), que passou quatro temporadas quase totalmente em silêncio.

O teaser da temporada final apresenta Kimiko finalmente falando frases completas e dão um gostinho do que serão os novos episódios, que estarão disponíveis em 8 de abril no streaming.

Nas temporadas iniciais de The Bys, Kimiko se comunicava apenas por gestos ou expressões, devido a um bloqueio emocional da personagem, que sempre foi tratado como consequência de seu passado traumático e da experiência violenta de ter sido injetada com o Composto V.

No final da quarta temporada, a personagem já havia indicado que algo poderia mudar. Em um dos momentos mais intensos da história recente da série, Kimiko gritou “Não!” ao ver Frenchie (Tomer Capone) ser capturado. Aquela seria a quebra definitiva do silêncio da personagem.

Kimiko deve ter papel importante na reta final de The Boys. O trailer confirma essa transformação da personagem. Em uma cena da prévia, Kimiko conversa normalmente com A-Train (Jessie T. Usher) e Starlight (Erin Moriarty), surpreendendo até os próprios personagens da história.

A mudança também deve influenciar diretamente a dinâmica da equipe liderada por Billy Butcher (Karl Urban). Depois de anos se comunicando sem palavras, Kimiko passa a ter uma voz ativa no grupona temporada final da série.

A transformação permite explorar novas camadas da personagem. Ao longo da série, Kimiko ficou marcada como uma das figuras mais violentas do universo de The Boys, frequentemente comparada a uma espécie de “Wolverine” por causa de sua brutalidade em combate.

Agora, com a possibilidade de se expressar verbalmente, a personagem será capaz de revelar emoções, conflitos e perspectivas que ficaram escondidos durante quatro temporadas, preparando o terreno para o desfecho da série.

Veja também