A- A+

Kayky Brito Novo vídeo mostra Kayky Brito em quiosque com Bruno de Luca, momentos antes do acidente na Barra Na cena, ator é afastado por amigo ao conversar com mulher. Ela contou à TV Record, que reproduziu as imagens, ter dito a Bruno para que não deixasse Kayky atravessar a rua

Kayky Brito, que teve alta médica na última sexta-feira (29), após ser atropelado na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, apareceu num novo vídeo gravado antes do acidente. Em imagens divulgadas pela TV Record, o ator e o amigo, Bruno de Luca, aparecem na calçada conversando. Em outro momento, Brito tenta abordar uma mulher no quiosque, e de Luca tenta conter o amigo.

Entrevistada pela emissora de TV, a mulher com a qual os atores interagem comenta que ao ver o estado de Kayky Brito, pediu para que tivessem cuidado. Nas imagens, os atores aparecem, ainda, conversando numa estreita calçada entre a avenida de alta velocidade e a ciclovia. Em seguida, eles se aproximam dela. Bruno de Luca tenta afastá-lo da jovem. Em entrevista à Record, ela, que não foi identificada pela emissora, afirma:

— Naquele momento, eu estava pedindo para eles terem cuidado para aquilo não acontecer.

O Globo entrou em contato com a assessoria de Kayky Brito e de sua família, mas a informação é de que, neste momento, o ator não se pronunciará.

Ao vivo no #DomingoEspetacular: Confira as novas imagens de câmeras de segurança que flagraram Kayky Brito e Bruno de Luca momentos antes do acidente



Assista no @sigaplayplus: https://t.co/wzmXT6CYbx pic.twitter.com/t8dilA8MTI — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) October 1, 2023

Alta após correção de lesões

Kayky Brito, de 34 anos, teve alta do hospital na última sexta-feira. Segundo o boletim médico do Copa D'Or, ele foi liberado do hospital com “lesões corrigidas com sucesso” e “condições de prosseguir com a reabilitação em casa”. A mãe do ator, Sandra Brito, comemorou em suas redes sociais a alta do filho. Kayky foi internado na unidade na madrugada de 2 de setembro, vítima de politraumatismos, após ser atropelado na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste Rio.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky foi atropelado no início da madrugada, quando estava com Bruno de Luca no quiosque Dona Maria. Pouco antes do acidente, ele resolveu sair em direção ao carro do amigo, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por Diones Coelho da Silva, que vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa. O motorista de aplicativo transportava uma passageira, acompanhada pela filha. Ele foi inocentado pela polícia após ser constatado que trafegava dentro da velocidade permitida.

Após o acidente, Diones foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Em depoimento à polícia, o condutor do veículo afirmou que o ator “cruzou à pista repentinamente correndo”. Ele também contou que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão.

Veja também

MÚSICA Simony posta vídeo de preparação para volta aos palcos depois tratamento de câncer; assista