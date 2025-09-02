Novo visual de Dwayne Johnson choca o público no Festival de Cinema de Veneza
O ator perdeu 30 kg para o seu novo papél em "Coração de Lutador"
Leia também
• "Ainda Estou Aqui" é eleito o melhor filme do ano pela crítica internacional
• Luca Guadagnino convida à reflexão pós-''Me Too'' em seu último filme ''Depois da Caçada''
• Snoop Dogg critica casal LGBT+ em filme da Pixar: "Tenho medo de ir ao cinema"
Dwayne Douglas Johnson, mais conhecido como The Rock, apareceu no Festival de Cinema de Veneza, na Itália, para promover a exibição do seu longa "Coração de Lutador - The Smashing Machine". Nas fotos do evento o ator americano foi visto visivelmente mais magro.
O ex-lutador profissional e ex-jogador de futebol americano universitário apareceu ao lado de sua co-estrela Emily Blunt e outros membros do longa. Lá, os rumores dizem que The Rock perdeu 30 kg para interpretar o lutador de Mark Kerr.
"Coração de Lutador" é uma cinebiografia sobre Kerr, que conta sua história desde sua fase como lutador amador até sua ascenção no MMA (Mixed Martial Arts, ou Artes Marciais Mistas) nos anos de 1990.