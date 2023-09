Novos Baianos anuncia show em comemoração aos 50 anos de "Acabou Chorare" em Pernambuco

A- A+

Os integrantes do grupo Novos Baianos se reunirão em uma nova turnê, para celebrar os 50 anos do álbum “Acabou Chorare”. Já confirmado na agenda da banda, Pernambuco receberá o show no dia 25 de novembro, no Teatro Guararapes.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (5), às 10h, no Sympla e na bilheteria do teatro. A primeira parada da turnê será o Festival Coala, em São Paulo, no dia 16 de setembro. Está confirmada também a passagem pelo Rio de Janeiro, no dia 8 de dezembro.

“Acabou Chorare” foi lançado em 1972, sendo eleito o melhor álbum da história da música brasileira, em outubro de 2007. O disco mescla guitarra elétrica, baixo e bateria com cavaquinho, chocalho, pandeiro e agogô.



Criado em 1969, o grupo Novos Baianos marcou a música popular brasileira e o rock nacional dos anos 1970. Com a morte de Moraes e Galvão, os três membros restantes - Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho - dão continuidade à história da banda nos palcos.

Serviço:

“Novos Baianos – 50 anos de Acabou Chorare”

Dia 25 de novembro, às 21h

No Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos:

Plateia Especial - R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia)

Plateia - R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia)

Balcão - R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Informações: (81) 4042-8400



