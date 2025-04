A- A+

Grupo musical Now United anuncia retorno com turnê que passa pelo Brasil; confira detalhes

O grupo musical pop Now United anunciou seu retorno aos palcos neste domingo (27), por meio de sua conta oficial no Instagram. O grupo iniciará uma turnê mundial, que passa pelo Brasil.

A turnê de retorno também conta com shows em Portugal, Hong Kong, Arábia Saudita. De acordo com o anúncio, outros locais ainda serão revelados, assim como mais integrantes que compõe a formação dos shows.

O grupo já se apresentou no Brasil em 2021, realizando shows em Recife.

O anúncio foi feito pelas três membros ativas do Now United, Savannah Clarke (Austrália), Nour Ardakani (Líbano) e Desirée Silva (Brasil), e outras duas integrantes que retornam para a turnê do grupo: Sina Deinert (Alemanha) e Shivani Paliwal (Índia).

Veja anúncio da turnê do Now United:

Quem é Now United?

Fundado em 2017, Now United é um projeto que tinha como missão unir as culturas e talentos de jovens que vinham de 18 países diferentes.

O grupo foi criado e desenvolvido pelo produtor Simon Fuller, que também é conhecido por produzir competições como American Idol” e “So You Think You Can Dance”.

A discografia do grupo conta com faixas como "Summer in The City", "Na Na Na" e "Who Would Think That Love", que também possuem coreografias originais.

A formação inicial do grupo Now United contava com a brasileira Any Gabrielly, cantora e atriz que dubla a voz brasileira da princesa da Disney Moana.

Outros nomes conhecidos do grupo são os de Josh Beauchamp e Sabina Hidalgo.

