MUSICA NSYNC lança nova música após 20 anos; entenda O grupo americano se reuniu para compor "Better Place", uma das músicas da trilha sonora do filme de animação "Trolls 3"

NSYNC, a 'boy band' pop que teve seu auge no final do milênio, com Justin Timberlake entre seus integrantes, lançou, nesta sexta-feira (29), sua primeira música em mais de duas décadas.

O grupo americano se reuniu para compor "Better Place", uma das músicas da trilha sonora do filme de animação "Trolls 3".

Os integrantes já haviam sugerido seu retorno aos estúdios no mês passado, antes de fazerem uma aparição conjunta na cerimônia do MTV Video Music Awards. Os cinco membros entregaram um prêmio a Taylor Swift.

A nova faixa evoca o estilo 'dance pop' do final dos anos 1990/início dos anos 2000, que trouxe muito sucesso ao NSYNC, especialmente com "Tearin’ Up My Heart".

"Better Place" é a primeira música da banda desde seu último álbum, "Celebrity", de 2001.

No ano seguinte, Timberlake anunciou que iria seguir uma carreira solo, antes da banda dizer oficialmente "Bye Bye Bye" em 2007.

Timberlake, de 42 anos, compôs a música dos dois primeiros filmes "Trolls" e sua canção, "Can't Stop the Feeling!", lhe rendeu uma indicação ao Oscar em 2017.

