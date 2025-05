NTX, grupo sul-coreano de K-Pop, traz show ao Recife em julho; saiba como comprar ingresso

A- A+

O NTX, grupo sul-coreano de K-Pop, realiza sua maior turnê pelo Brasil. Recife é uma das cidades visitadas, com show marcado para o dia 3 de julho, às 19h30, no Teatro Luiz Mendonça.

Além da capital pernambucana, a turnê “2025 NTX WORLD TOUR : Our Track in BRAZIL” passa por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e João Pessoa, entre os meses de junho e julho.

A agenda de shows marca o lançamento de “OVER TRACK”, segundo álbum de estúdio do NTX. Projeto mais autoral do grupo, o disco trouxe pela primeira vez uma grande participação dos integrantes na produção e composição das músicas.



Com 11 canções inéditas, o novo álbum explora diversas sonoridades, transitando entre batidas eletrônicas e hip-hop, com forte influência de R&B. O grupo é formado por Hyeongjin, Yunhyeok, Xiha, Changhun, Hojun, Rawhyun, Eunho e Seungwon.

Formado em 2021, o NTX já esteve no Brasil no ano passado, quando convidou a escola de samba Viradouro, no Rio de Janeiro, para uma fusão inédita entre K-Pop e samba. Os ingressos para o show no Recife já estão à venda no site Articket.

Confira a agenda da “2025 NTX WORLD TOUR : Our Track in BRAZIL”:

19 de junho: Curitiba – Teatro Positivo

21 de junho: São Paulo – Studio Stage

22 de junho: Rio de Janeiro – Circo Voador

26 de junho: Belo Horizonte – Autêntica

28 de junho: Brasília – Toinha Brasil Show

29 de junho: Goiânia – Teatro Madre Esperança Garrido

3 de julho: Recife – Teatro Luiz Mendonça

4 de julho: Cabedelo, Paraíba – Intermares Hall



