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celebridades Nuggets, caviar, lagosta e pizza: saiba detalhes do menu do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce Celebração de dois dias reuniu mil convidados em estádio em Nova York e cardápio contou com caviar e 30 grandes bolos para sobremesa

Comida não faltou no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, como era de se esperar. Os cerca de mil convidados da festa, realizada no Madison Square Garden, em Nova York, no último fim de semana, tiveram à disposição um cardápio variado ao longo dos dois dias de celebração.

Embora fornecedores tenham assinado acordos de confidencialidade, diversos veículos da imprensa americana descobriram parte do que foi servido. O menu reuniu desde pratos sofisticados até clássicos da culinária italiana e opções mais descontraídas.

Entre os produtos levados ao local estavam lagostas importadas de Quebec, frango, anéis de cebola e leite integral — o que foi descoberto na chegada dos caminhões com mantimentos.

Durante a festa, os convidados puderam comer diferentes estações gastronômicas com pratos italianos, sushi, carnes, hambúrgueres, batatas fritas e massas finalizadas em rodas de parmesão. Um dos itens que mais fez sucesso foi o caviar servido sobre nuggets de frango.

Um funcionário de uma pizzaria de Nova York confirmou que a empresa havia assinado um acordo de confidencialidade, mas ainda revelou que “muita pizza foi servida” durante a comemoração.

Um dos jantares, aliás, ficou a cargo de um restaurante italiano que é um dos favoritos de Taylor Swift em Nova York. O cardápio incluiu almôndegas, cannoli recheado com caviar, massa paccheri, espaguete all'arrabbiata e focaccia com ricota batida.

Para a sobremesa, segundo o TMZ, foram preparados cerca de 30 bolos personalizados, todos decorados com esculturas em três dimensões representando os noivos.

Outros doces completaram a mesa. Já na madrugada seguinte, uma van de uma confeitaria distribuiu folhados de maçã que teriam sobrado da festa para fãs que ficaram do lado de fora da arena.

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