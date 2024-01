A- A+

PRÉVIAS DE CARNAVAL "Num pare não": prévia de carnaval com Geraldinho Lins anima o Catamaran neste sábado (20) Evento terá serviço de open bar e open food, além de contar com Gerlane Lopes e Maestro Forró na grade musical

Os ensaios do carnaval pelo Recife já estão a mil por hora e, neste sábado (20), é a vez da prévia de carnaval “Num pare não”. Quem comanda a folia é o cantor Geraldinho Lins com participação de Maestro Forró. O show de abertura fica por conta de Gerlane Lopes. O evento acontece no Catamaran, no bairro de São José, a partir das 16h.

Geraldinho Lins, anfitrião do bloco, que sobe ao palco a partir das 19h, falou da inspiração para o nome do evento. “‘Num pare não’ é um jargão antigo que uso por toda minha carreira e no bloco não seria diferente. Inclusive, virou canção. É um momento de celebrar o carnaval com muitas pessoas queridas e meu público. Vai ser um ensaio muito descontraído onde vou envolver e cantar toda pluralidade da música pernambucana e brasileira”, contou Geraldinho à Folha de Pernambuco.

Sobre o convidado deste ano, o cantor deixou escapar que ficou muito feliz por Maestro Forró ter aceitado o convite. “Já passaram alguns nomes muito relevantes da música na nossa prévia. Neste ano, contamos com Maestro Forró e será uma honra dividir o palco para cantarmos nosso ritmo amado: o frevo”, completou Lins que já tem 22 anos de apresentações no Galo da Madrugada.

O bloco contará com serviço open bar e open food e os ingressos custam R$270 (individual) e R$1.280 (mesa para quatro pessoas). As entradas podem ser adquiridas pelo telefone (87) 99920-1505, por PIX ou via cartão de crédito.

Entre as bebidas que serão disponibilizadas estão cerveja, whisky, caipirinha, refrigerante, água mineral, água de coco e energético. Os petiscos de boteco fazem parte do cardápio do open food.

Serviço

Bloco “Num pare não”

Data: 20 de janeiro de 2024 (sábado)

Local: Catamaran Recife

Horário: 16h

Ingressos: R$1.280,00 (mesa para 4 pessoas)/Individual: R$270,00





Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (22/01 até 27/01)