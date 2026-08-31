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LUTO "Nunca haverá ninguém que possa substituí-la": irmã e sobrinha de Dolly Parton fazem homenagens Freida Parton lembrou relação com a artista e afirmou nunca ter deixado de amá-la; sobrinha destacou apoio financeiro e emocional recebido da avó

Quatro dias após a morte de Dolly Parton, aos 80 anos, a irmã mais nova da cantora, Freida Parton, publicou no sábado (29) uma homenagem à artista.

Em uma mensagem no Facebook, acompanhada por uma fotografia antiga das duas, Freida relembrou a relação familiar e afirmou que a irmã a criou durante parte da adolescência. Parton morreu na terça-feira (25), após uma breve batalha contra o câncer, segundo comunicado de seus representantes à revista People.

"Como todas as irmãs, certamente tivemos nossas discussões e desentendimentos ao longo dos anos, mas mesmo com todos os altos e baixos, risos e lágrimas, eu nunca deixei de amá-la", escreveu Freida, de 69 anos, que também é cantora.

Família se despede em Nashville

Três dias após a morte, Dolly Parton foi sepultada em uma cerimônia privada no Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, em Nashville, Tennessee, onde também está enterrado seu marido, Carl Dean, morto em março de 2025, aos 82 anos.

A sobrinha da cantora, Lainey Parton, também publicou uma homenagem após o funeral. Ela contou que Dolly ajudou a financiar seus estudos e apoiou sua carreira como cabeleireira.

"Ela não apenas me disse para perseguir meus sonhos, ela me ajudou a chegar lá", escreveu Lainey, que descreveu a avó como alguém que a fazia acreditar que era capaz de realizar seus objetivos.

A morte da artista foi inicialmente anunciada no Instagram por seu sobrinho Bryan Seaver. Segundo seus representantes, Dolly morreu após uma “breve batalha contra o câncer”. O tipo da doença não foi informado. A cantora havia enfrentado problemas de saúde nos meses anteriores e cancelado compromissos públicos.

Com uma carreira de seis décadas, Dolly Parton se tornou uma das figuras mais conhecidas da música country, com sucessos como Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You. Após a morte, artistas e personalidades como Reba McEntire, Kacey Musgraves, Hillary Clinton e Sarah Jessica Parker prestaram homenagens à cantora.

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