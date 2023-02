A- A+

BBB 23 "Nunca li um livro na vida", revela Key Alves em conversa no Quarto do Líder Atleta confessa que 'lia errado', mas foi melhorando ao fazer 'publis'

Em papo descontraído no Quarto do Líder durante a madrugada desta terça-feira (14), Key Alves revelou para Gustavo, Cristian e Sarah Aline que “nunca leu um livro na vida”.

O assunto surgiu após a sister brincar que o Cowboy se atrapalha com as palavras durante a leitura das ‘publis’ do BBB, e que teria que ajudá-lo com isso fora da casa.

"Fico pensando lá fora, eu junto desse homem tendo que ajudar ele a fazer as ‘publis’, vai ser muito bom: 'não, calma, lê de novo", brincou Key.

A atleta então revelou que também costumava trocar palavras por não ter prática, já que nunca leu um livro. "Eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida. Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?", disse a sister.

A prática veio quando surgiu a necessidade de fazer suas próprias ‘publis’. "Sabe como eu melhorei? Fazendo 'publis', porque tinha que ler. Mandam um texto que tem que seguir. Mas no começo não tinha isso. E eu errava muito, ficava nervosa", revelou.

