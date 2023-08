"Nunca tive vontade de ser ator": como Angus Cloud, que era garçom, chegou ao elenco de Euphoria

A- A+

Angus Cloud, que morreu nesta segunda-feira (31/7), teve uma trajetória curta e meteórica como ator. Em entrevista ao New York Times, publicada em março do ano passado, o jovem nascido em Oakland, Califórnia, disse que a sua entrada em "Euphoria" aconteceu por acaso. "Nunca tive vontade de ser ator", afirmou Cloud, que interpretou Fezco na série da HBO.

Em 2018, Cloud trabalhava como garçom no restaurante Woodlands, perto do Barclays Center, no Brooklyn, em Nova York. Um dia, ele estava andando pela Rua Mercer, em Greenwich Village, quando foi abordado por uma pessoa. Era Eléonore Hendricks, produtora de elenco de "Euphoria". Ao NYT, Hendricks disse que, à época, estavam procurando alguém para o papel de Fezco. "Quando vi Angus, o parei na rua para conversar. Ele estava com um amigo. É o tipo de coisa que acontece em Nova York, ainda que seja difícil de acreditar".

Inicialmente, Cloud desconfiou de Hendricks. Mas seu amigo o convenceu a ligar para a produtora. "Acho que eu estava no lugar certo na hora certa". Na pele de Fezco, Cloud se tornou um dos queridinhos dos fãs de "Euphoria". Tanto que, a princípio, o roteiro previa que seu personagem morresse na primeira temporada. Sobreviveu, de acordo com o NYT, depois que Sam Levinson, criador da série, se empolgou com o trabalho de Cloud.

Antes de "Euphoria", Cloud nunca havia atuado. Chegou a colaborar no teatro de sua escola, construindo cenários e trabalhando na iluminação e no som. Também estudou Design.

Ator enfrentava problemas de saúde mental

De acordo com relato da família publicado pelo TMZ, Angus Cloud vinha enfrentando questões de relacionadas à saúde mental. Ele tinha enterrado o pai há uma semana, na Irlanda, e vinha sofrendo muito com a perda. "O único conforto que temos é que sabemos que Angus está agora junto de seu pai, que foi seu melhor amigo", disse a família em comunicado.

Veja também

famosos Larissa Manoela e André Luiz Frambach citam busca por "riqueza financeira": "Não estamos tão bem"