Aos 79 anos, Nuno Leal Maia explica por que não volta à TV: "Não vão me aguentar mais"
O veterano, que estrelou produções como "A Gata Comeu", "Top Model" e "Mandala", ainda criticou as mudanças na chefia da Globo
Com mais de 20 novelas no currículo, Nuno Leal Maia não tem nenhuma intenção de retornar à televisão. Prestes a voltar aos palcos para mais uma temporada de "Meno Male", de Juca de Oliveira (1935-2026), o ator de 79 anos disse ao Estadão, em junho, que não acredita que um retorno aos folhetins "daria certo".
"Nessa peça [Meno Male] estou com um personagem bacana, o pessoal é novo, legal, aí dá vontade de colaborar. Sinceramente? Hoje, prefiro sombra e água fresca", afirmou Maia. "Se aparecer um filme bom, eu topo. Novela não sei se daria certo. Eles não vão me aguentar mais."
O veterano, que estrelou produções como "A Gata Comeu", "Top Model" e "Mandala", ainda criticou as mudanças na chefia da Globo, com quem manteve contrato até 2015.
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"A Globo é burra para caramba. Jogou fora todos os atores e apostou nos influenciadores digitais [atores com muitos seguidores nas redes sociais]. Aliás, não a Globo, as pessoas que a comandam. Limparam, trocaram todo mundo", disse ele, fazendo referência à mudança no tipo de vínculo entre a emissora e seus profissionais.
"Depois que o Boni saiu, ainda ficou o espírito [de trabalho] dele lá por certo tempo. Quando o Ricardo Waddington assumiu [o comando, em 2020], mudou tudo."
Com direção de Léo Stefanini, a nova montagem de "Meno Male" estreia no Teatro dos 4, no Rio de Janeiro, em 30 de outubro. A temporada da peça em São Paulo durou de junho a agosto deste ano.
Serviço
"Meno Male"
Quando: De 30 de outubro a 16 de novembro. Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Onde: Rua Marquês de São Vicente, 52 (2º piso do Shopping da Gávea), Gávea, Rio de Janeiro/RJ
A partir de R$ 73,68, na Eventim
Informações: @menomalenoteatro