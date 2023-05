A- A+

Música NX Zero volta as palcos e inicia turnê após seis anos de pausa; confira data do show no Recife Banda se apresenta, neste domingo (28), no Festival Mita, no Rio. Eles encerram a turnê 'Cedo ou tarde', que tem 27 shows, com duas apresentações no Allianz Parque, em São Paulo

Depois de seis anos fora dos palcos, a NX Zero volta a se reunir em uma turnê nacional intitulada "Cedo ou tarde". A banda anunciou o reencontro a partir deste domingo (28), no Festival Mita, no Rio. Serão 27 shows em cada uma das capitais, incluindo Recife, encerrando em dezembro, no Allianz Parque, com duas apresentações nos dias 15 e 16.



"A gente está preparando o maior espetáculo, maior show que a gente poderia fazer com tudo que a gente sempre quis", diz Di Ferrero ao Portal G1. A reunião dos cinco integrantes da banda, Di Ferrero, Caco Grandino, Daniel Weksler, Fi Ricardo e Gee Rocha celebra os 22 anos de carreira da NX Zero. O show no Recife está programado para o dia 4 de agosto.

Durante a pausa, cada integrante desenvolveu algum projeto: Di assumiu a carreira solo, Caco abriu uma empresa de distribuição de música, Fi abriu um bar em São Paulo, Gee focou na área de produção musical e trabalhou com artistas como Karol Conká e Matuê, e Daniel mudou para o interior de São Paulo, viajou como baterista em turnês da Pitty e de Nano Reis.

Confira as datas da turnê de retorno do NX Zero:



26/05 – Rio de Janeiro/RJ – MITA

04/06 – São Paulo/SP – MITA

22/06 – Porto Alegre/RS – Auditório Araújo Viana

24/06 – Vitória/ES – Praça do Papa

30/06 – Curitiba/PR – Live

07/07 – Florianópolis/SC – Hard Rock Live

08/07 – São José do Rio Preto/SP – Centro Regional de Eventos

14/07 – Belo Horizonte/MG – Expo Minas

15/07 – Ribeirão Preto/SP – Centro de Eventos Ribeirão Shopping

21/07 – Brasília/DF – Arena BRB Nilson Nelson

22/07 – Goiânia/GO – Goiânia Arena

29/07 – Salvador/BA – Arena Fonte Nova

04/08 – Recife/PE – Classic Hall

05/08 – João Pessoa/PB – Domus Hall

11/08 – Natal/RN – Arena das Dunas

12/08 – Fortaleza/CE – Colosso

18/08 – Manaus/AM – Studio 5

19/08 – Belém/PA – Espaço Náutico Marine Club





